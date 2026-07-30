ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Toate seriile

  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*

Producție oprită

OneBlade Pro 360(pentru față și corp)

QP6541/15

4.5
| (1034) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*
Noul OneBlade Pro 360 tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*. Uită de folosirea mai multor paşi şi instrumente. OneBlade face totul.
Vezi toate beneficiile

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort*

  • 90 min autonomie 🔋

  • 1 lamă 360 + 1 lamă Original

  • Pieptene cu 14 setări de lungime

  • Indicator LED cu 3 poziții pentru baterie

Tehnologie OneBlade unică

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade are o tehnologie revoluţionară concepută pentru îngrijirea feţei. Poate să bărbierească orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie, un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite, asigură un bărbierit mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire include un dispozitiv de tăiere cu mişcări rapide (12000 pe minut), astfel încât este eficientă chiar şi pe firele mai lungi.

Lamă 360 inovatoare

Lama 360 inovatoare se poate îndoi în toate direcţiile pentru a se adapta la conturul feţei. Designul permite contactul cu pielea şi controlul constant. Tunde şi rade uşor zonele greu accesibile — cu puţine mişcări şi confort excelent.*

Scurtează-ţi părul

Tunde-ţi barba la o lungime uniformă cu pieptenele de precizie ajustabil inclus. Alege una dintre cele 14 setări predefinite de lungime pentru a obţine orice stil, de la un aspect uşor nebărbierit la păr scurt sau stilul cu barbă lungă. Tunde părul de pe corp în orice direcţie cu pieptenele pentru corp ataşabil printr-un clic (3 mm).

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

1034

Recenzii

90%

recomandă acest produs

30/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte practic !

Recomand cu drag acest produs! Nu irită și este ușor de folosit!

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-07-22

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-07-22

15/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Avantaje

Rade fără iritare

Dezavantaje

Se uzează lama prea repede

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-01

10/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent Corespunde cerințelor Firmă care respectă clienții

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body

Date of Use 2026-04-24

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body

Date of Use 2026-04-24

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Pentru cea mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.