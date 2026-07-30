Producție oprită
90 min autonomie 🔋
1 lamă 360 + 1 lamă Original
Pieptene cu 14 setări de lungime
Indicator LED cu 3 poziții pentru baterie
Philips OneBlade are o tehnologie revoluţionară concepută pentru îngrijirea feţei. Poate să bărbierească orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie, un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite, asigură un bărbierit mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire include un dispozitiv de tăiere cu mişcări rapide (12000 pe minut), astfel încât este eficientă chiar şi pe firele mai lungi.
Lama 360 inovatoare se poate îndoi în toate direcţiile pentru a se adapta la conturul feţei. Designul permite contactul cu pielea şi controlul constant. Tunde şi rade uşor zonele greu accesibile — cu puţine mişcări şi confort excelent.*
Tunde-ţi barba la o lungime uniformă cu pieptenele de precizie ajustabil inclus. Alege una dintre cele 14 setări predefinite de lungime pentru a obţine orice stil, de la un aspect uşor nebărbierit la păr scurt sau stilul cu barbă lungă. Tunde părul de pe corp în orice direcţie cu pieptenele pentru corp ataşabil printr-un clic (3 mm).
4.5
din 5
1034
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Laura P
30/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte practic !
Recomand cu drag acest produs! Nu irită și este ușor de folosit!
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-07-22
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-07-22
Adifa22
15/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Avantaje
Rade fără iritare
Dezavantaje
Se uzează lama prea repede
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-01
HatLuc
10/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent Corespunde cerințelor Firmă care respectă clienții
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body
Date of Use 2026-04-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body
Date of Use 2026-04-24
Vs its predecessor while shaving
Pentru cea mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.