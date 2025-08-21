-15% la prima comandă
OneBlade – tuns, conturat, bărbierit
Toate seriile
OneBlade 360 cu aplicație conexă (pentru față și corp)
Asistență
QP4631/65
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Manual de Utilizare- Philips OneBlade
Manual online interactiv
Data Act Document
Toate (16)
Ce dispozitive pot conecta la aplicaţia Philips OneBlade?
Ce este planul pentru mânerul OneBlade Club?
Cum îmi şterg sau export datele din aplicaţia Philips OneBlade?
Pot să îmi gestionez abonamentul OneBlade Club în aplicaţia Philips OneBlade?
Cum îmi anulez planul de înlocuire a lamei OneBlade Club?
OneBlade 360Lame de schimb (2 buc)
OneBlade Pro 360Protecţie piele
OneBlade 360 with ConnectivityToc de transport
Adaptor USB HQ87 pentru priză
OneBlade Pieptene corp 3 mm
OneBladeProtecţie piele
OneBlade 360 & ProCapac de protecţie
Cablu USB
OneBlade 360, OneBlade Pro Pieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
Modelul meu OneBlade 360 Connected nu se asociază cu telefonul meu
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului
Găsește service
Găsiți centre de service în apropierea dvs. pentru reparații, diagnosticare și piese originale.
Vezi garanţiile produsului
Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm