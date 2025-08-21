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OneBlade – tuns, conturat, bărbierit
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OneBlade (pentru față și corp)
Producție oprită
Asistență
QP2824/20
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3000.103.1018.1
Manual online interactiv
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Toate (7)
Cum ştiu dacă Philips OneBlade este încărcat complet?
Ce dispozitive pot conecta la aplicaţia Philips OneBlade?
De ce încărcarea produsului meu durează mai mult decât este de aşteptat?
Cum îmi utilizez aparatul OneBlade pe corp?
Cum ataşez accesoriile cu Philips OneBlade?
OneBlade& OneBlade Pro Capac de protecţie
Adaptor USB HQ87 pentru priză
OneBlade Pieptene corp 3 mm
OneBladeProtecţie piele
OneBlade 360 & ProCapac de protecţie
Cablu USB
OneBlade 360, OneBlade Pro Pieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
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