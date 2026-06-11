Producție oprită
60 min autonomie 🔋
2 lame Original
Pieptene cu 5 setări de lungime
Cablu alimentare USB-A
Philips OneBlade are o tehnologie revoluţionară concepută pentru îngrijirea feţei. Poate să bărbierească orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie, un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite, asigură un bărbierit mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire include un dispozitiv de tăiere cu mişcări rapide (12000 pe minut), astfel încât este eficientă chiar şi pe firele mai lungi.
Fără piepteni pentru barbă rătăciţi. Faceţi mai mult cu mai puţin cu noul pieptene reglabil 5 în 1. Design unic deschis al pieptenelui pentru un tuns eficient fără înfundare şi întreruperea rutinei - chiar şi pe părul lung şi des.
Obţine un contur precis cu lama cu două tăişuri. Te poţi bărbieri în orice direcţie pentru a beneficia de vizibilitate sporită şi a vedea fiecare fir de păr tăiat. Perfecţionează-ţi stilul în câteva secunde.
4.5
din 5
1157
Recenzii
92%
recomandă acest produs
shywhisper
11/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Util și practic
Ușurința în utilizare, calitatea materialelor, diversitatea utilizarii
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Date of Use 2026-05-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Date of Use 2026-05-29
Yoka 68
01/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Philips ramâne întodeauna un vreme de renume și nu se dezminte nici cu apartul de tuns și ras.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Moana11
03/12/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs practic
Am cumpărat produsul pentru fiul meu… e tot ce are nevoie!
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.