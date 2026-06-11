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  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

Producție oprită

OneBlade(pentru față și corp)

QP2824/20

4.5
| (1157) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
Philips OneBlade este un aparat hibrid nou şi revoluţionar pentru aranjarea bărbii, care poate să tundă, să bărbierească, precum şi să creeze linii şi margini bine definite pe orice lungime de păr. Nu mai este nevoie să foloseşti mai multe instrumente şi etape. OneBlade face totul.
Vezi toate beneficiile

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

  • 60 min autonomie 🔋

  • 2 lame Original

  • Pieptene cu 5 setări de lungime

  • Cablu alimentare USB-A

Tehnologie OneBlade unică

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade are o tehnologie revoluţionară concepută pentru îngrijirea feţei. Poate să bărbierească orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie, un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite, asigură un bărbierit mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire include un dispozitiv de tăiere cu mişcări rapide (12000 pe minut), astfel încât este eficientă chiar şi pe firele mai lungi.

Pieptene reglabil 5 în 1

Pieptene reglabil 5 în 1

Fără piepteni pentru barbă rătăciţi. Faceţi mai mult cu mai puţin cu noul pieptene reglabil 5 în 1. Design unic deschis al pieptenelui pentru un tuns eficient fără înfundare şi întreruperea rutinei - chiar şi pe părul lung şi des.

Dă-i contur

Dă-i contur

Obţine un contur precis cu lama cu două tăişuri. Te poţi bărbieri în orice direcţie pentru a beneficia de vizibilitate sporită şi a vedea fiecare fir de păr tăiat. Perfecţionează-ţi stilul în câteva secunde.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.5

din 5

1157

Recenzii

92%

recomandă acest produs

11/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Util și practic

Ușurința în utilizare, calitatea materialelor, diversitatea utilizarii

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Date of Use 2026-05-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Date of Use 2026-05-29

01/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Philips ramâne întodeauna un vreme de renume și nu se dezminte nici cu apartul de tuns și ras.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

03/12/2025

România

România

Cumpărător verificat

Un produs practic

Am cumpărat produsul pentru fiul meu… e tot ce are nevoie!

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

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Referințe

  1. Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.