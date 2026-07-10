Producție oprită
60 min autonomie 🔋
1 lamă Original
Pieptene cu 5 setări de lungime
Cablu alimentare USB-A
Philips OneBlade are o tehnologie revoluţionară concepută pentru îngrijirea feţei. Poate să bărbierească orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie, un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite, asigură un bărbierit mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire include un dispozitiv de tăiere cu mişcări rapide (12000 pe minut), astfel încât este eficientă chiar şi pe firele mai lungi.
Design unic deschis al pieptenelui pentru un tuns eficient fără înfundare şi întreruperea rutinei - chiar şi pe părul lung şi des.
Obţine un contur precis cu lama cu două tăişuri. Te poţi bărbieri în orice direcţie pentru a beneficia de vizibilitate sporită şi a vedea fiecare fir de păr tăiat. Perfecţionează-ţi stilul în câteva secunde.
4.6
din 5
3078
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Ginu
10/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
48
Este OK.O recomand tuturor.Am recomandat-o amicilor mei
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2724/31 Faţă
Date of Use 2026-06-03
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2724/31 Faţă
Date of Use 2026-06-03
Mirce0ne
14/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun
Am ramas uimit de cat de bine tunde/rade O recomand cu incredere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 cu aplicație conexă QP4530/30 (pentru față)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 cu aplicație conexă QP4530/30 (pentru față)
Alexutzu
11/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Rezistente si durabile, nu se compara cu cele cumparate de pe Emag
Avantaje
Durabilitate
Dezavantaje
Pretul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP430/50 Lame de schimb (3 buc)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP430/50 Lame de schimb (3 buc)
Comparativ cu predecesorul QP210
Pentru cea mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.