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OneBlade – tuns, conturat, bărbierit
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OneBlade
Producție oprită
Asistență
QP2530/20
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
Toate (4)
Pot utiliza Philips OneBlade pe piele umedă sau uscată?
Cum îmi utilizez aparatul OneBlade pe corp?
Cum ataşez accesoriile cu Philips OneBlade?
Cum ştiu dacă Philips OneBlade este încărcat complet?
OneBladePieptene pentru barbă 1 mm
OneBladePieptene pentru barbă 2 mm
OneBladePieptene pentru barbă 3 mm
OneBladePieptene pentru barbă 5 mm
OneBlade& OneBlade Pro Capac de protecţie
OneBlade Pieptene corp 3 mm
OneBladeProtecţie piele
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