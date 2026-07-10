Producție oprită
Tunde, conturează, rade
2 x Lamă OneBlade
3 piepteni pentru tuns (1, 3, 5 mm)
Reîncărcabil, utilizare umedă & uscată
Conceput pentru stilizarea părului facial şi îngrijire corporală, Philips OneBlade tunde, conturează şi rade orice lungime de păr. Acesta oferă un bărbierit uşor şi confortabil datorită unui strat de alunecare şi vârfurilor rotunjite. Iar cu un element de tăiere cu 200 de mişcări pe secundă, este eficient chiar şi pentru firele mai lungi.
Tunde-ţi barba la lungimea scurtă preferată. Aparatul de bărbierit Philips OneBlade dispune de 3 piepteni pentru aspect nebărbierit: 1 mm pentru un aspect uşor nebărbierit, 3 mm pentru păr scurt şi 5 mm pentru un aspect nebărbierit cu fir lung.
Obţine linii precise în doar câteva secunde cu lama cu două tăişuri care îţi permite să vezi fiecare fir de păr pe care îl tai.
4.6
din 5
3078
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Ginu
10/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
48
Este OK.O recomand tuturor.Am recomandat-o amicilor mei
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2724/31 Faţă
Date of Use 2026-06-03
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2724/31 Faţă
Date of Use 2026-06-03
Mirce0ne
14/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun
Am ramas uimit de cat de bine tunde/rade O recomand cu incredere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 cu aplicație conexă QP4530/30 (pentru față)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 cu aplicație conexă QP4530/30 (pentru față)
Alexutzu
11/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Rezistente si durabile, nu se compara cu cele cumparate de pe Emag
Avantaje
Durabilitate
Dezavantaje
Pretul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP430/50 Lame de schimb (3 buc)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP430/50 Lame de schimb (3 buc)
Fiecare lamă poate fi utilizată până la 4 luni, pentru cea mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.