Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
Philips OneBlade Intimate este conceput pentru bărbierire delicată în zonele sensibile. Sistemul său unic de protecţie a pielii îţi oferă un strat suplimentar de încredere atunci când îţi îngrijeşti zonele intime.
Pentru zonele intime
2 lame SkinProtect
Se potriveşte la toate mânerele OneBlade
Fiecare lamă durează până la 4 luni **
Tehnologia unică OneBlade este construită pentru a face îngrijirea să se simtă uşoară. Mecanismul tău de tăiere cu mişcare rapidă (12000 de ori/min) acţionează rapid şi eficient asupra părului, indiferent dacă tunzi o barbă aspră, îţi modelezi barba sau te bărbiereşti în zona intimă.
Lama OneBlade SkinProtect adaugă un strat suplimentar de protecţie acolo unde ai cea mai mare nevoie. Designul său protector urmăreşte fiecare formă şi cută din zonele sensibile, cum ar fi axilele şi zonele intime, fără a se apropia prea mult. Concepută pentru a menţine raderea confortabilă cu aparatul de ras intim.
Lamele durabile OneBlade din oţel inoxidabil sunt proiectate pentru a rămâne ascuţite o perioadă lungă. Pentru rezultate optime, înlocuieşte lama la fiecare 4 luni.*
4.4
din 5
319
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Bobiță28sept
16/07/2025
România
Foarte mulțumită
Foarte mulțumită, recomand! Le am comandat pentru partenerul meu
Avantaje
Calitatea foarte buna si nu agăța pielea
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)
Date of Use 2025-06-16
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)
Date of Use 2025-06-16
MMart
13/07/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Util
Un produs care are un raport pret/calitate foarte bun
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect
Date of Use 2025-06-13
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect
Date of Use 2025-06-13
vgiovani70
28/06/2025
România
Lame foarte bune
Folosesc One Blade de vreo doi ani și sung foarte mulțumit. Am avut pana acum lame 360 și de vreo doua luni am încercat și acest model, sensitiv. Nu pot zice ca e o diferență foarte mare însă intradevar sunt parcă mai fine.
Avantaje
Fără apa, fără spuma, fără griji
Dezavantaje
Câteodată parca trebuie insistat la urma cu o lama.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)
Date of Use 2024-05-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)
Date of Use 2024-05-28
Pentru cel mai bun ras. Pe baza a 2 raderi complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.
Ambalaje reciclabile pe bază de hârtie