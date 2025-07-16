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  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă
  • Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă

OneBlade IntimateLamă SkinProtect

QP229/50

4.4

| (319) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă

Philips OneBlade Intimate este conceput pentru bărbierire delicată în zonele sensibile. Sistemul său unic de protecţie a pielii îţi oferă un strat suplimentar de încredere atunci când îţi îngrijeşti zonele intime.

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Produse compatibile
OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/30

Pentru zonele intime

Protecţie de neegalat a pielii din zona intimă

  • Pentru zonele intime

  • 2 lame SkinProtect

  • Se potriveşte la toate mânerele OneBlade

  • Fiecare lamă durează până la 4 luni **

Reduce părul, nu încrederea

Reduce părul, nu încrederea

Tehnologia unică OneBlade este construită pentru a face îngrijirea să se simtă uşoară. Mecanismul tău de tăiere cu mişcare rapidă (12000 de ori/min) acţionează rapid şi eficient asupra părului, indiferent dacă tunzi o barbă aspră, îţi modelezi barba sau te bărbiereşti în zona intimă.

Strat suplimentar de protecţie pentru zonele sensibile

Strat suplimentar de protecţie pentru zonele sensibile

Lama OneBlade SkinProtect adaugă un strat suplimentar de protecţie acolo unde ai cea mai mare nevoie. Designul său protector urmăreşte fiecare formă şi cută din zonele sensibile, cum ar fi axilele şi zonele intime, fără a se apropia prea mult. Concepută pentru a menţine raderea confortabilă cu aparatul de ras intim.

Lame făcute să reziste*, uşor de înlocuit

Lame făcute să reziste*, uşor de înlocuit

Lamele durabile OneBlade din oţel inoxidabil sunt proiectate pentru a rămâne ascuţite o perioadă lungă. Pentru rezultate optime, înlocuieşte lama la fiecare 4 luni.*

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

319

Recenzii

88%

recomandă acest produs

16/07/2025

România

România

Foarte mulțumită

Foarte mulțumită, recomand! Le am comandat pentru partenerul meu

Avantaje

Calitatea foarte buna si nu agăța pielea

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)

Date of Use 2025-06-16

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)

Date of Use 2025-06-16

13/07/2025

România

România

Cumpărător verificat

Util

Un produs care are un raport pret/calitate foarte bun

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect

Date of Use 2025-06-13

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect

Date of Use 2025-06-13

28/06/2025

România

România

Lame foarte bune

Folosesc One Blade de vreo doi ani și sung foarte mulțumit. Am avut pana acum lame 360 și de vreo doua luni am încercat și acest model, sensitiv. Nu pot zice ca e o diferență foarte mare însă intradevar sunt parcă mai fine.

Avantaje

Fără apa, fără spuma, fără griji

Dezavantaje

Câteodată parca trebuie insistat la urma cu o lama.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)

Date of Use 2024-05-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)

Date of Use 2024-05-28

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Referințe

  1. Pentru cel mai bun ras. Pe baza a 2 raderi complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.

  2. Ambalaje reciclabile pe bază de hârtie