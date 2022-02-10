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Producție oprită
Radeţi-vă pe cap fără ajutor - chiar şi în zone greu accesibile
Capul unic cu rotire 180° al aparatului de tuns de la Philips ajunge cu uşurinţă chiar şi în cele mai dificile puncte, astfel vă puteţi asigura de fiecare dată o tunsoare precisă. Sau faceţi clic pe accesoriul cap de radere pentru a obţine un finisaj fără cusur.
Lame din oţel inoxidabil
14 setări de lungime
Utilizare fără fir 60 min/încărcare 1 h
Carcasă şi dispozitiv pentru tuns zero
Capul cu rotire vă oferă control total asupra unghiului aparatului de tuns, astfel încât puteţi roti capul pentru a ajunge uşor chiar şi în zonele cu acces dificil.
Bărbieriţi-vă perfect neted fără să vă zgâriaţi sau să vă tăiaţi. Este suficient să fixaţi accesoriul capului de bărbierit pentru a obţine întotdeauna un finisaj fără cusur.
Rotiţi rotiţa integrată de reglare a lungimii aflată în spatele capului aparatului pentru a selecta şi a bloca setarea de lungime dorită. Doi piepteni oferă setările de lungime de la 1 mm la 15 mm, cu exact 2 mm între două lungimi. Utilizaţi pieptenele special de precizie pentru tunsoarea Buzz sau utilizaţi maşina fără pieptene pentru tăiere la 0,5 mm.
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4.4
din 5
19
Recenzii
89%
recomandă acest produs
PTVlad
10/02/2022
România
Produs foarte bun si usor de utilizat
In 6 ani de utilizare am avut o singura problema: bateriile. Acestea au inceput sa nu mai tina mai mult de 2 minute acu' cateva luni. Am barbarizat aparatul si le-am inlocuit, acum merge iar ca inainte. Merge pe par ud si uscat fara probleme, rotirea capului de tundere e foarte buna, ajuta la manevrabilitate cand te tunzi singur. Dispozitivul de barbierire nu prea l-am folosit, dar e ok si acela. Pacat ca nu se mai fabrica.
Avantaje
usor de manevrat, cap tundere lavabil
Dezavantaje
dimensiune maxima 15mm
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Data utilizării 2020-02-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Data utilizării 2020-02-10
Enderman
13/08/2016
România
Calitate, ceea ce vezi este ceea ce ai....
Produs foarte bun, dotat cu toate accesoriile, inclusiv cablu de alimentare dedicat, poate fi folosit cu /sau fara cablu, foarte ergonomic, usor, bateria te tine mai mult decat suficient, ca sa te poti tunde, oricat de pretentios ai fi, are suficiente nivele incat sa satisfaca orice gust. Recomand, calitatea produsului justifica pretul, care desi nu e chiar mic, totusi e ok pentru ceea ce ti se ofera...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Maslochow4
03/12/2020
Polska
Szkoda ,że został wycofany z oferty
Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.
Avantaje
cena,uniwersalność i wszechstronność
Dezavantaje
Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data utilizării 2018-12-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data utilizării 2018-12-03