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  • Fotografie detaliu produs
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Producție oprită

Headgroomaparat de tuns DYT

QC5580/15

4.4

| (19) Recenzii | 89% recomandă acest produs

Radeţi-vă pe cap fără ajutor - chiar şi în zone greu accesibile

Capul unic cu rotire 180° al aparatului de tuns de la Philips ajunge cu uşurinţă chiar şi în cele mai dificile puncte, astfel vă puteţi asigura de fiecare dată o tunsoare precisă. Sau faceţi clic pe accesoriul cap de radere pentru a obţine un finisaj fără cusur.

Vezi toate beneficiile

cu ajutorul capului rotativ la 180°

Radeţi-vă pe cap fără ajutor - chiar şi în zone greu accesibile

  • Lame din oţel inoxidabil

  • 14 setări de lungime

  • Utilizare fără fir 60 min/încărcare 1 h

  • Carcasă şi dispozitiv pentru tuns zero

Cap cu rotire 180° pentru acces uşor.

Cap cu rotire 180° pentru acces uşor.

Capul cu rotire vă oferă control total asupra unghiului aparatului de tuns, astfel încât puteţi roti capul pentru a ajunge uşor chiar şi în zonele cu acces dificil.

Accesoriu cap de radere pentru un finisaj perfect neted.

Accesoriu cap de radere pentru un finisaj perfect neted.

Bărbieriţi-vă perfect neted fără să vă zgâriaţi sau să vă tăiaţi. Este suficient să fixaţi accesoriul capului de bărbierit pentru a obţine întotdeauna un finisaj fără cusur.

14 setări pentru lungime blocabile uşor de la 0 mm la 15 mm.

14 setări pentru lungime blocabile uşor de la 0 mm la 15 mm.

Rotiţi rotiţa integrată de reglare a lungimii aflată în spatele capului aparatului pentru a selecta şi a bloca setarea de lungime dorită. Doi piepteni oferă setările de lungime de la 1 mm la 15 mm, cu exact 2 mm între două lungimi. Utilizaţi pieptenele special de precizie pentru tunsoarea Buzz sau utilizaţi maşina fără pieptene pentru tăiere la 0,5 mm.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.4

din 5

19

Recenzii

89%

recomandă acest produs

2

10/02/2022

România

România

Produs foarte bun si usor de utilizat

In 6 ani de utilizare am avut o singura problema: bateriile. Acestea au inceput sa nu mai tina mai mult de 2 minute acu' cateva luni. Am barbarizat aparatul si le-am inlocuit, acum merge iar ca inainte. Merge pe par ud si uscat fara probleme, rotirea capului de tundere e foarte buna, ajuta la manevrabilitate cand te tunzi singur. Dispozitivul de barbierire nu prea l-am folosit, dar e ok si acela. Pacat ca nu se mai fabrica.

Avantaje

usor de manevrat, cap tundere lavabil

Dezavantaje

dimensiune maxima 15mm

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

Data utilizării 2020-02-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

Data utilizării 2020-02-10

13/08/2016

România

România

Calitate, ceea ce vezi este ceea ce ai....

Produs foarte bun, dotat cu toate accesoriile, inclusiv cablu de alimentare dedicat, poate fi folosit cu /sau fara cablu, foarte ergonomic, usor, bateria te tine mai mult decat suficient, ca sa te poti tunde, oricat de pretentios ai fi, are suficiente nivele incat sa satisfaca orice gust. Recomand, calitatea produsului justifica pretul, care desi nu e chiar mic, totusi e ok pentru ceea ce ti se ofera...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

03/12/2020

Polska

Polska

Szkoda ,że został wycofany z oferty

Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.

Avantaje

cena,uniwersalność i wszechstronność

Dezavantaje

Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Data utilizării 2018-12-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Data utilizării 2018-12-03

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