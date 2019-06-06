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Producție oprită
QC5570/15
Tundeţi-vă singuri - chiar şi în zone greu accesibile
Capul unic cu rotire la 180° al acestei maşini de tuns de la Philips ajunge cu uşurinţă chiar în cele mai dificile puncte. Astfel vă puteţi asigura de fiecare dată o tunsoare precisă şi uniformă.
Lame din oţel inoxidabil
13 setări de lungime
Utilizare fără fir 60 min/încărcare 1 h
Pieptene cu precizie pentru stil buzz
Capul cu rotire vă oferă control total asupra unghiului aparatului de tuns, astfel încât puteţi roti capul pentru a ajunge uşor chiar şi în zonele cu acces dificil.
Rotiţi rotiţa integrată de reglare a lungimii aflată în spatele capului aparatului pentru a selecta şi a bloca setarea de lungime dorită. Doi piepteni oferă setările de lungime de la 1 mm la 15 mm, cu exact 2 mm între două lungimi. Utilizaţi pieptenele special de precizie pentru tunsoarea Buzz sau utilizaţi maşina fără pieptene pentru tăiere la 0,5 mm.
Precizie sporită pentru coafuri extrem de scurte cu un pieptene dedicat (setări de lungime de la 0,5 mm la 3 mm, cu trepte de 0,5 mm).
3.9
din 5
11
Recenzii
Figaro
06/06/2019
România
Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1
il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
zorba
15/10/2016
România
ok
recomand 100 % FUNCTIONEAZA FOARTE FOARTE BINE TOTUL OKK
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Janka
14/07/2019
Latvija
Viegli lietojams
Ir jau bijis viens iepriekšējais modelis,varu teikt tikai to labāko. Var mazgāt zem ūdens.Ātra uzlāde,ilgs baterijas laiks.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper