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  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
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  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
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Producție oprită

Headgroomaparat de tuns DYT

QC5570/15

3.9

| (11) Recenzii

Tundeţi-vă singuri - chiar şi în zone greu accesibile

Capul unic cu rotire la 180° al acestei maşini de tuns de la Philips ajunge cu uşurinţă chiar în cele mai dificile puncte. Astfel vă puteţi asigura de fiecare dată o tunsoare precisă şi uniformă.

Vezi toate beneficiile

cu ajutorul capului rotativ la 180°

Tundeţi-vă singuri - chiar şi în zone greu accesibile

  • Lame din oţel inoxidabil

  • 13 setări de lungime

  • Utilizare fără fir 60 min/încărcare 1 h

  • Pieptene cu precizie pentru stil buzz

Cap cu rotire 180° pentru acces uşor.

Cap cu rotire 180° pentru acces uşor.

Capul cu rotire vă oferă control total asupra unghiului aparatului de tuns, astfel încât puteţi roti capul pentru a ajunge uşor chiar şi în zonele cu acces dificil.

13 setări pentru lungime blocabile uşor de la 0,5 mm la 15 mm.

13 setări pentru lungime blocabile uşor de la 0,5 mm la 15 mm.

Rotiţi rotiţa integrată de reglare a lungimii aflată în spatele capului aparatului pentru a selecta şi a bloca setarea de lungime dorită. Doi piepteni oferă setările de lungime de la 1 mm la 15 mm, cu exact 2 mm între două lungimi. Utilizaţi pieptenele special de precizie pentru tunsoarea Buzz sau utilizaţi maşina fără pieptene pentru tăiere la 0,5 mm.

Pieptene de precizie pentru stil buzz rapid.

Pieptene de precizie pentru stil buzz rapid.

Precizie sporită pentru coafuri extrem de scurte cu un pieptene dedicat (setări de lungime de la 0,5 mm la 3 mm, cu trepte de 0,5 mm).

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.9

din 5

11

Recenzii

2

06/06/2019

România

România

Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1

il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

15/10/2016

România

România

ok

recomand 100 % FUNCTIONEAZA FOARTE FOARTE BINE TOTUL OKK

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

14/07/2019

Latvija

Latvija

Viegli lietojams

Ir jau bijis viens iepriekšējais modelis,varu teikt tikai to labāko. Var mazgāt zem ūdens.Ātra uzlāde,ilgs baterijas laiks.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper

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