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Producție oprită
Lame TripleTrack
Capete pivotante
Bărbierire fără cablu de peste 60 de minute pentru 21 de bărbieriri. Este încărcat complet în 1 oră, aşadar este întotdeauna pregătit odată cu dvs.
Sistemul cu două lame încorporat al aparatului de bărbierit electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis
Aparatul de ras urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai fin
4.1
din 5
30
Recenzii
90%
recomandă acest produs
DanielR
07/05/2019
România
De calitate
Calitatea produsului este una foarte buna, bateria tine destul, se incarca repede
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat
Tavi
09/06/2017
România
Excelent
Este cel mai bun aparat de bărbierit pe care l-am avut pana acum, are un design perfect ceea ce-l face ușor de folosit și o plăcere deosebită când constați ca barba este perfect tăiată după utilizare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat
Lukasz33
23/11/2015
Polska
Cumpărător verificat
Profesjonalne wykonanie
Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver