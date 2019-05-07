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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack

Producție oprită

Shaver series 5000 PowerTouchaparat de bărbierit electric uscat

PT920/18

4.1
| (30) Recenzii | 90% recomandă acest produs
TripleTrack
PowerTouch adaugă un plus de energie dimineţilor tale. Beneficiezi acum de mai multe minute de bărbierit la o încărcare, capete ce pot fi spălate complet şi lame TripleTrack pentru un bărbierit rapid. Cu PowerTouch îţi vei realiza rapid rutina de dimineaţă.
Vezi toate beneficiile

Bărbiereşte cu 50% mai mult cu fiecare mişcare

TripleTrack

  • Capete pivotante TripleTrack

  • Utiliz. fără fir 60 min/încărcare 1h

  • Lamă de tuns pop-up

  • Suport pentru încărcare şi husă

Lamele TripleTrack acoperă cu 50% mai multă piele la fiecare mişcare

Lamele TripleTrack acoperă cu 50% mai multă piele la fiecare mişcare

Capetele TripleTrack - cu cele 3 inele de lame de bărbierit - acoperă cu 50% mai multă piele la fiecare mişcare. Fantele şi orificiile DualPrecision îţi permit să razi confortabil atât firele lungi, cât şi firele scurte.

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

Capetele se curbează pentru a rămâne în contact cu pielea ta şi pivotează pentru a adăuga o nouă dimensiune mişcării - toate acestea oferindu-ţi un bărbierit precis, rapid şi confortabil.

Capete DualPrecision pentru fire lungi de păr şi barbă foarte scurtă

Capete DualPrecision pentru fire lungi de păr şi barbă foarte scurtă

Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.1

din 5

30

Recenzii

90%

recomandă acest produs

2

07/05/2019

România

România

De calitate

Calitatea produsului este una foarte buna, bateria tine destul, se incarca repede

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat

09/06/2017

România

România

Excelent

Este cel mai bun aparat de bărbierit pe care l-am avut pana acum, are un design perfect ceea ce-l face ușor de folosit și o plăcere deosebită când constați ca barba este perfect tăiată după utilizare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat

23/11/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Profesjonalne wykonanie

Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

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