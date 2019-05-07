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Producție oprită
Capete pivotante TripleTrack
Utiliz. fără fir 60 min/încărcare 1h
Lamă de tuns pop-up
Suport pentru încărcare şi husă
Capetele TripleTrack - cu cele 3 inele de lame de bărbierit - acoperă cu 50% mai multă piele la fiecare mişcare. Fantele şi orificiile DualPrecision îţi permit să razi confortabil atât firele lungi, cât şi firele scurte.
Capetele se curbează pentru a rămâne în contact cu pielea ta şi pivotează pentru a adăuga o nouă dimensiune mişcării - toate acestea oferindu-ţi un bărbierit precis, rapid şi confortabil.
Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă.
4.1
din 5
30
Recenzii
90%
recomandă acest produs
DanielR
07/05/2019
România
De calitate
Calitatea produsului este una foarte buna, bateria tine destul, se incarca repede
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat
Tavi
09/06/2017
România
Excelent
Este cel mai bun aparat de bărbierit pe care l-am avut pana acum, are un design perfect ceea ce-l face ușor de folosit și o plăcere deosebită când constați ca barba este perfect tăiată după utilizare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat
Lukasz33
23/11/2015
Polska
Cumpărător verificat
Profesjonalne wykonanie
Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver