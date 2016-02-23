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Producție oprită
Capete pivotante DualPrecision
Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h
Lamă de tuns pop-up
Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă.
Capetele se curbează pentru a rămâne în contact cu pielea ta şi pivotează pentru a adăuga o nouă dimensiune mişcării - toate acestea oferindu-ţi un bărbierit precis, rapid şi confortabil.
Prima lamă ridică fiecare fir de păr, după care cea de-a doua taie confortabil sub nivelul epidermei, pentru rezultate extrem de fine.
5.0
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ja2Filip
23/02/2016
Polska
Cumpărător verificat
jest super
Polecam wszystkim ! Ma wiele potrzebnych funkcji.(Nie wymieniam, są w opisie produktu).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Andrzej38d
22/09/2013
Polska
Produkt niezawodny spenia swoje funkcje wyśmienicie.
Golarka jest niezawodna, lekka, dobrze leży w dłoni. Łatwo można ją oczyścić. Cicha . Nie powoduje podrażnień skóry. Czas pracy na baterii około 2 tygodnie. Wygląd trochę przyciężki.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
jartek55
24/05/2012
Polska
Najlepsza,jakiej używałem
Używałem wielu maszynek elektrycznych,ale Pt 870 jest najlepsza.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver