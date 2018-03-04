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Capete flexibile DualPrecision
Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h
Lamă de tuns pop-up
Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă.
Se adaptează automat la linia feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai uşor şi mai fin.
Prima lamă ridică fiecare fir de păr, după care cea de-a doua taie confortabil sub nivelul epidermei, pentru rezultate extrem de fine.
4.6
din 5
66
Recenzii
92%
recomandă acest produs
AndyT
04/03/2018
Polska
Golarka wysokiej jakości
Używam od roku golarki Philips PT860. Zdecydowałem się ponownie na Philipsa, ponieważ poprzednia golarka tego producenta wytrzymała 200 (dwieście) miesięcy. W porównaniu do poprzedniego modelu, PT860 jest lżejsza i cichsza. Głowice golą bardzo dokładnie i nie wywołują podrażnień skóry. Brak ruchomej głowicy jest dla mnie zaletą, ponieważ można precyzyjniej wygalać niektóre miejsca, np. pod nosem. Akumulator wystarcza na ok. 20 goleń. Do wad można zaliczyć przycisk trymera, palec się po nim ślizga i trzeba dość mocno nacisnąć, aby się otworzył. Ładowarka mogłaby mieć skręcany, sprężynujący przewód, jak w słuchawce telefonu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
tomek55
13/05/2016
Polska
Cumpărător verificat
Bardzo dobra golarka elektryczna
Bardzo dobra, łatwa w użyciu i warta swojej ceny. W 100% POLECAM.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
marekg7
13/05/2016
Polska
Cumpărător verificat
Bardzo dobra golarka elektryczna
Bardzo dobra, łatwa w użyciu i warta swojej ceny. W 100% POLECAM.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho