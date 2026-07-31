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Până la 215 g/min abur și jet de abur de 850 g
OptimalTEMP, fără ardere haine
Abur automat inteligent cu senzor de mişcare
Călcare 1 h cu rezervor mare de 1,5 l
Sistem Easy de-Calc pentru întreţinere simplă
Motor cu abur TurboPower pentru o experienţă de călcare îmbunătăţită; debit de abur mai puternic, fără întreruperi. Motorul TurboPower reduce petele umede de pe hainele tale în timpul călcării*; haine pregătite pentru garderobă, fără timp de aşteptare pentru uscare.
Fără arsuri garantate pe toate materialele care pot fi călcate, indiferent de setarea pentru abur pe care ai ales-o, datorită tehnologiei OptimalTEMP. Calcă liniştit orice tip de îmbrăcăminte, de la o bluză de mătase la o cămaşă de bumbac. Garantăm că generatorul de abur nu va cauza niciodată arsuri pe niciun material care poate fi călcat, chiar şi atunci când fierul de călcat este lăsat nesupravegheat. Poţi să-l laşi în siguranţă pe haine sau pe masa de călcat.
Tehnologia senzorului de mişcare cu Smart AI recunoaşte când fierul de călcat se deplasează peste haine şi eliberează automat abur puternic. Bucură-te de călcare rapidă şi fără efort, în timp ce fierul calcă cu abur pentru tine.
4.8
din 5
24
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Vilnius123
31/07/2026
Lietuva
Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
RituliukasK
23/07/2026
Lietuva
Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Rata de abur (norma IEC60311) vs. alte generatoare de abur; iunie 2025.
vs PSG8000S
Comparativ cu modul MAX
Testat de un organism extern pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 1 minut.