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  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*

Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 8000Îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte

PSG8200/80

4
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
Cel mai puternic generator de abur de pe piaţă, noua serie 8000 oferă rezultate superioare de călcare. Tehnologia OptimalTEMP garantează absenţa arsurilor pe toate materialele care pot fi călcate. Călcarea nu a fost niciodată mai uşoară!
Vezi toate beneficiile

Design convenabil pentru transport şi depozitare mai uşoare

Cea mai puternică stație de călcat cu abur*

  • Până la 215 g/min abur și jet de abur de 750 g

  • OptimalTEMP, fără ardere haine

  • Design convenabil

  • Călcare 1 h cu rezervor mare de 1,5 l

  • Sistem Easy de-Calc pentru întreţinere simplă

Motor cu abur TurboPower pentru abur puternic

Motor cu abur TurboPower pentru abur puternic

Motor cu abur TurboPower pentru o experienţă de călcare îmbunătăţită; debit de abur mai puternic, fără întreruperi. Motorul TurboPower reduce petele umede de pe hainele tale în timpul călcării*; haine pregătite pentru garderobă, fără timp de aşteptare pentru uscare.

Tehnologie OptimalTEMP, garantat fără arsuri

Tehnologie OptimalTEMP, garantat fără arsuri

Fără arsuri garantate pe toate materialele care pot fi călcate, indiferent de setarea pentru abur pe care ai ales-o, datorită tehnologiei OptimalTEMP. Calcă liniştit orice tip de îmbrăcăminte, de la o bluză de mătase la o cămaşă de bumbac. Garantăm că generatorul de abur nu va cauza niciodată arsuri pe niciun material care poate fi călcat, chiar şi atunci când fierul de călcat este lăsat nesupravegheat. Poţi să-l laşi în siguranţă pe haine sau pe masa de călcat.

Abur automat inteligent pentru călcat fără efort

Abur automat inteligent pentru călcat fără efort

Tehnologia senzorului de mişcare cu Smart AI recunoaşte când fierul de călcat se deplasează peste haine şi eliberează automat abur puternic. Bucură-te de călcare rapidă şi fără efort, în timp ce fierul calcă cu abur pentru tine.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Avantaje

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Referințe

  1. Rata de abur (norma IEC60311) vs. alte generatoare de abur; iunie 2025.

  2. Vs PSG8000S

  3. comparativ cu modul MAX

  4. Testat de un organism extern pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 1 minut.