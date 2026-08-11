ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Călcat rapid cu abur automat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat
  • Călcat rapid cu abur automat

PerfectCare Seria 7000Staţie de călcat cu abur

PSG7300/70

4.9
| (110) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Călcat rapid cu abur automat
Stația de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000 este creată pentru confort și utilizare ușoară. Calcă mai rapid, fără a face compromisuri în privinţa spaţiului de depozitare. Garantat fără arsuri* datorită tehnologiei OptimalTEMP.
Vezi toate beneficiile

Călcare fără efort. Rezultate excelente.

Călcat rapid cu abur automat

  • Călcare automată cu senzor de mişcare

  • Călcare cu abur perdele şi haine

  • OptimalTEMP, fără ardere haine

  • Abur max 170 g/min şi jet abur 650 g

  • Călcare 1 h cu rezervor mare de 1,5 l

Abur automat inteligent, pentru călcat mai rapid și mai ușor

Abur automat inteligent, pentru călcat mai rapid și mai ușor

Senzorul de mișcare detectează când fierul alunecă pe țesătură și eliberează automat abur puternic. Te bucuri de călcare mai rapidă și cu efort minim, în timp ce aburul face treaba pentru tine.

Motor TurboPower: abur puternic, fără întreruperi

Motor TurboPower: abur puternic, fără întreruperi

Motorul TurboPower oferă un debit de abur constant și mai puternic, pentru o călcare mai eficientă. În plus, reduce petele umede apărute în timpul călcării*, astfel încât hainele sunt gata de purtat, fără timp de așteptare pentru uscare.

Talpă SteamGlide Elite pentru alunecare optimă

Talpă SteamGlide Elite pentru alunecare optimă

SteamGlide Elite este cea mai performantă talpă Philips, concepută pentru alunecare excelentă și rezistență superioară la zgârieturi. Baza din oțel inoxidabil este de două ori mai dură decât tălpile obișnuite din aluminiu, iar învelișul patentat în 6 straturi, cu strat avansat de titan, alunecă fără efort pentru rezultate rapide.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

110

Recenzii

100%

recomandă acest produs

11/08/2026

România

România

Functii utile

Am acest produs de mai bine de o luna si sunt multumit deacesta! Calt hainutele mici ale copiilor cu mare usurinta, nu lasa urme si nu deterioreaza hainele chiar daca setez o temperatura mare!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000

03/08/2026

România

România

O alegere inspirată

Am cumpărat aceasta statie acum o lună și sunt foarte mulțumit de ea. Nu-mi place deloc treaba cu calcatul hainelor dar acum a devenit mult mai ușoară. Are o putere impresionantă, se încălzește super rapid deci în câteva minute e gata de treabă. Pare că funcționează și pe materiale foarte groase, are putere ai intră adânc în țesături. Îmi place că nu trebuie reglata temperatura, nu arde hainele, are ea un sistem care se adaptează în funcție de material, foarte interesant.Rezervorul e mai mult decât suficient pentru mine, talpa aluneca ușor pe materiale. Per total e o investiție foarte buna, e un aparat performant, fiabil și surprinzător de silentios. Pe mine m-au convins

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000

02/08/2026

România

România

Recomand cu incredere!

Stația de călcat este ușor de folosit și face călcatul mult mai rapid. Aburul este puternic, iar fierul alunecă foarte bine pe orice tip de material. Mi-a plăcut că nu trebuie să schimb temperatura și am călcat fără grija că voi arde hainele. O recomand celor care vor un produs eficient și comod.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. vs PSG8000S

  2. comparativ cu modul MAX

  3. Testat de un organism extern pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 1 minut.