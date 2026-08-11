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Călcare automată cu senzor de mişcare
Călcare cu abur perdele şi haine
OptimalTEMP, fără ardere haine
Abur max 170 g/min şi jet abur 650 g
Călcare 1 h cu rezervor mare de 1,5 l
Senzorul de mișcare detectează când fierul alunecă pe țesătură și eliberează automat abur puternic. Te bucuri de călcare mai rapidă și cu efort minim, în timp ce aburul face treaba pentru tine.
Motorul TurboPower oferă un debit de abur constant și mai puternic, pentru o călcare mai eficientă. În plus, reduce petele umede apărute în timpul călcării*, astfel încât hainele sunt gata de purtat, fără timp de așteptare pentru uscare.
SteamGlide Elite este cea mai performantă talpă Philips, concepută pentru alunecare excelentă și rezistență superioară la zgârieturi. Baza din oțel inoxidabil este de două ori mai dură decât tălpile obișnuite din aluminiu, iar învelișul patentat în 6 straturi, cu strat avansat de titan, alunecă fără efort pentru rezultate rapide.
4.9
din 5
110
Recenzii
100%
recomandă acest produs
AndyPopeacu
11/08/2026
România
Functii utile
Am acest produs de mai bine de o luna si sunt multumit deacesta! Calt hainutele mici ale copiilor cu mare usurinta, nu lasa urme si nu deterioreaza hainele chiar daca setez o temperatura mare!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000
Dragos94
03/08/2026
România
O alegere inspirată
Am cumpărat aceasta statie acum o lună și sunt foarte mulțumit de ea. Nu-mi place deloc treaba cu calcatul hainelor dar acum a devenit mult mai ușoară. Are o putere impresionantă, se încălzește super rapid deci în câteva minute e gata de treabă. Pare că funcționează și pe materiale foarte groase, are putere ai intră adânc în țesături. Îmi place că nu trebuie reglata temperatura, nu arde hainele, are ea un sistem care se adaptează în funcție de material, foarte interesant.Rezervorul e mai mult decât suficient pentru mine, talpa aluneca ușor pe materiale. Per total e o investiție foarte buna, e un aparat performant, fiabil și surprinzător de silentios. Pe mine m-au convins
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000
Copil Adrian
02/08/2026
România
Recomand cu incredere!
Stația de călcat este ușor de folosit și face călcatul mult mai rapid. Aburul este puternic, iar fierul alunecă foarte bine pe orice tip de material. Mi-a plăcut că nu trebuie să schimb temperatura și am călcat fără grija că voi arde hainele. O recomand celor care vor un produs eficient și comod.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Staţie de călcat cu abur PerfectCare seria 7000
vs PSG8000S
comparativ cu modul MAX
Testat de un organism extern pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 1 minut.