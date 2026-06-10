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  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică
  • Incredibil de uşoară şi de puternică

Staţie de călcat cu aburPerfectCare Seria 7000

PSG7200/30

4
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Incredibil de uşoară şi de puternică
Stația de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000 este creată pentru confort și utilizare ușoară. Calcă mai rapid, fără a face compromisuri în privinţa spaţiului de depozitare. Garantat fără arsuri* datorită tehnologiei OptimalTEMP.
Vezi toate beneficiile

Călcat fără efort. Rezultate excelente.

Incredibil de uşoară şi de puternică

  • Ideal pentru călcare verticală

  • OptimalTEMP, garantat fără arsuri*

  • Motor TurboPower pentru abur puternic

  • Rezervor de apă detaşabil de 1,5 l

Motor TurboPower: abur puternic, fără întreruperi

Motor TurboPower: abur puternic, fără întreruperi

Motorul TurboPower oferă un debit de abur constant și mai puternic, pentru o călcare mai eficientă. În plus, reduce petele umede apărute în timpul călcării*, astfel încât hainele sunt gata de purtat, fără timp de așteptare pentru uscare.

Talpă SteamGlide Elite pentru alunecare optimă

Talpă SteamGlide Elite pentru alunecare optimă

SteamGlide Elite este cea mai performantă talpă Philips, concepută pentru alunecare excelentă și rezistență superioară la zgârieturi. Baza din oțel inoxidabil este de două ori mai dură decât tălpile obișnuite din aluminiu, iar învelișul patentat în 6 straturi, cu strat avansat de titan, alunecă fără efort pentru rezultate rapide.

Rezervor de apă detașabil de 1,5 l, pentru utilizare îndelungată

Rezervor de apă detașabil de 1,5 l, pentru utilizare îndelungată

Rezervorul transparent de 1,5 l permite sesiuni mai lungi de călcat. Când se golește, indicatorul luminos te anunță, iar reumplerea se face simplu, direct la robinet, prin orificiul de umplere.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Avantaje

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Referințe

  1. vs PSG8000S

  2. comparativ cu modul MAX

  3. Testat de un organism extern pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 1 minut.