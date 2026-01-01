Tehnologie OptimalTEMP, garantat fără arsuri

Datorită tehnologiei OptimalTEMP, obţii rezultate perfecte cu o setare de temperatură ideală. Garantăm că această staţie de călcat nu va produce arsuri pe niciun material care poate fi călcat atunci când este nesupravegheată. Poţi să o laşi fără probleme pe haine sau pe masa de călcat.