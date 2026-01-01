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  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.

PerfectCare seria 6000Staţie de călcat cu abur

PSG6023/30

3 premii

Ultra rapid. Extrem de compact.
Seria PerfectCare 6000 este concepută pentru a oferi cea mai bună performanţă a aburului, acum într-un design compact, complet nou. Calcă mai rapid, fără a face compromisuri în privinţa spaţiului de depozitare. Garantat fără arsuri* datorită tehnologiei OptimalTEMP.
Vezi toate beneficiile

Ultra rapid. Extrem de compact.

  • Abur puternic

  • Garantat fără arsuri

  • Rezervor de apă detaşabil de 1,8 l

  • Compact

Tehnologie OptimalTEMP, garantat fără arsuri

Datorită tehnologiei OptimalTEMP, obţii rezultate perfecte cu o setare de temperatură ideală. Garantăm că această staţie de călcat nu va produce arsuri pe niciun material care poate fi călcat atunci când este nesupravegheată. Poţi să o laşi fără probleme pe haine sau pe masa de călcat.

Smart Calc Clean pentru a prelungi durata de viaţă a fierului

Poţi întreţine uşor staţia de călcat cu abur cu Smart Calc Clean, sistemul nostru de detartrare încorporat. Îţi va aminti când este momentul să efectuezi detartrarea şi include un recipient pentru îndepărtarea uşoară şi sigură a calcarului. Deoarece este reutilizabil, vei economisi bani şi nu va trebui să cumperi niciodată cartuşe suplimentare.

Abur puternic pentru îndepărtarea cutelor

Abur puternic şi continuu pentru îndepărtarea eficientă chiar şi a celor mai persistente cute de pe cele mai groase materiale.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Referințe

  1. Pe toate textilele care pot fi călcate