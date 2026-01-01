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PSG6023/30
Abur puternic
Garantat fără arsuri
Rezervor de apă detaşabil de 1,8 l
Compact
Datorită tehnologiei OptimalTEMP, obţii rezultate perfecte cu o setare de temperatură ideală. Garantăm că această staţie de călcat nu va produce arsuri pe niciun material care poate fi călcat atunci când este nesupravegheată. Poţi să o laşi fără probleme pe haine sau pe masa de călcat.
Poţi întreţine uşor staţia de călcat cu abur cu Smart Calc Clean, sistemul nostru de detartrare încorporat. Îţi va aminti când este momentul să efectuezi detartrarea şi include un recipient pentru îndepărtarea uşoară şi sigură a calcarului. Deoarece este reutilizabil, vei economisi bani şi nu va trebui să cumperi niciodată cartuşe suplimentare.
Abur puternic şi continuu pentru îndepărtarea eficientă chiar şi a celor mai persistente cute de pe cele mai groase materiale.
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Recenzii
Pe toate textilele care pot fi călcate