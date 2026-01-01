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PSG6023/20
Abur puternic
Garantat fără arsuri
Rezervor de apă detaşabil de 1,8 l
Compact
Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe niciun material care poate fi călcat. Poți să îl lași pe haine sau pe masa de călcat. Garantat fără arsuri și fără luciu nedorit.
Sistemul nostru integrat de detartrare, Smart Calc Clean, îți reamintește când trebuie să îndepărtezi calcarul, și include un recipient care face procesul simplu și curat. Astfel, nu sunt necesare cartușe și nu și nu apar costuri suplimentare.
Abur puternic şi continuu pentru îndepărtarea eficientă chiar şi a celor mai persistente cute de pe cele mai groase materiale.
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Recenzii
Pe toate textilele care pot fi călcate