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  • Ultra rapid. Extrem de compact.
  • Ultra rapid. Extrem de compact.

PerfectCare seria 6000Staţie de călcat cu abur

PSG6023/20

3 premii

Ultra rapid. Extrem de compact.
Seria PerfectCare 6000 este concepută pentru a oferi cea mai bună performanţă a aburului, acum într-un design compact, complet nou. Calcă mai rapid, fără a face compromisuri în privinţa spaţiului de depozitare. Garantat fără arsuri* datorită tehnologiei OptimalTEMP.
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Ultra rapid. Extrem de compact.

  • Abur puternic

  • Garantat fără arsuri

  • Rezervor de apă detaşabil de 1,8 l

  • Compact

Garantat fără arsuri, cu OptimalTEMP

Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe niciun material care poate fi călcat. Poți să îl lași pe haine sau pe masa de călcat. Garantat fără arsuri și fără luciu nedorit.

Smart Calc Clean pentru a prelungi durata de viaţă a fierului

Sistemul nostru integrat de detartrare, Smart Calc Clean, îți reamintește când trebuie să îndepărtezi calcarul, și include un recipient care face procesul simplu și curat. Astfel, nu sunt necesare cartușe și nu și nu apar costuri suplimentare.

Abur puternic pentru îndepărtarea cutelor

Abur puternic şi continuu pentru îndepărtarea eficientă chiar şi a celor mai persistente cute de pe cele mai groase materiale.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Referințe

  1. Pe toate textilele care pot fi călcate