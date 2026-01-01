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        Producție oprită

        PerformanceCăşti cu microfon

        PRO3000BK/00

        Sunet de înaltă fidelitate

        Căştile Philips Performance PRO3000 oferă sunet de înaltă rezoluţie cu confort natural şi comoditate. Difuzoarele puternice, designul ergonomic elegant şi capacele auriculare personalizate se îmbină pentru a asigura o experienţă confortabilă şi captivantă.

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        Sunet de înaltă fidelitate

        • Drivere 12,2 mm/parte post. închisă

        • Intraauriculare

        3 dimensiuni de capace auriculare pentru o potrivire personalizată perfectă

        Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă.

        Comutaţi între muzică şi apeluri cu microfonul şi comanda pe line

        Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să preiei apeluri printr-o simplă apăsare de buton.

        Difuzoarele puternice de 12,2 mm oferă sunet clar şi precis

        Căştile Philips Performance PRO3000 au difuzoare puternice de 12,2 mm care produc un sunet precis şi echilibrat şi un bas intens.

        Specificaţii tehnice

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        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips