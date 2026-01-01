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PRO3000BK/00
Sunet de înaltă fidelitate
Căştile Philips Performance PRO3000 oferă sunet de înaltă rezoluţie cu confort natural şi comoditate. Difuzoarele puternice, designul ergonomic elegant şi capacele auriculare personalizate se îmbină pentru a asigura o experienţă confortabilă şi captivantă.
Drivere 12,2 mm/parte post. închisă
Intraauriculare
Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă.
Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să preiei apeluri printr-o simplă apăsare de buton.
Căştile Philips Performance PRO3000 au difuzoare puternice de 12,2 mm care produc un sunet precis şi echilibrat şi un bas intens.
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