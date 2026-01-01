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PET716/12
Filme pe DVD şi DivX® în timpul deplasărilor
Aşezaţi-vă comod, relaxaţi-vă şi urmăriţi filme la drum pe ecranul TFT LCD de 7” al echipamentului Philips PET716. Bucuraţi-vă de filme în format DVD, DivX®, MPEG4 şi de muzică pe MP3-CD şi CD în timpul deplasărilor. Admiraţi-vă fotografiile JPEG oricând şi oriunde.
LCD panoramic de 17,8 cm (7")
Redare DivX
Afişaţi şi partajaţi filmele şi fotografiile digitale cu prietenii şi familia. Raportul de aspect panoramic 16:9 este standard de la televiziunea universală până la cea digitală de înaltă definiţie. Un raport de aspect original de 16:9 oferă o afişare a clipurilor video fără bare în partea superioară sau inferioară a imaginii şi fără pierderile de calitate generate de scalare, alterarea unei imagini pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de ecran.
MP3 este o tehnologie de compresie revoluţionară prin care fişiere mari de muzică în format digital pot fi făcute de până la 10 ori mai mici, fără a le degrada radical calitatea audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore de muzică.
Cu această funcţionalitate puteţi savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvaţi fişiere video de dimensiuni mari (filme, trailere de filme şi videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie şi DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redate pe anumite DVD playere, DVD recordere şi sisteme Home Theater.
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