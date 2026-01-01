Savuraţi filme în format panoramic 16:9

Afişaţi şi partajaţi filmele şi fotografiile digitale cu prietenii şi familia. Raportul de aspect panoramic 16:9 este standard de la televiziunea universală până la cea digitală de înaltă definiţie. Un raport de aspect original de 16:9 oferă o afişare a clipurilor video fără bare în partea superioară sau inferioară a imaginii şi fără pierderile de calitate generate de scalare, alterarea unei imagini pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de ecran.