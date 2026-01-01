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PET704K/00
Divertismentul va călători cu dvs.
Aşezaţi-vă comod, relaxaţi-vă şi urmăriţi filme la drum pe ecranul TFT LCD de 7” al echipamentului Philips PET704. Bucuraţi-vă de filmele preferate pe DVD şi de muzică pe MP3-CD şi CD sau admiraţi-vă fotografiile JPEG oricând şi oriunde.
Pe lângă adaptorul auto inclus pentru utilizarea în maşină, puteţi utiliza de asemenea playerul portabil pentru a vă bucura de DVD-uri acasă prin simpla conectare la televizor. Relaxaţi-vă şi urmăriţi DVD-urile preferate utilizând telecomanda furnizată pentru comanda funcţiei de redare.
O baterie reîncărcabilă compactă integrată oferă o durată de funcţionare extinsă. Până la 2,5 ore de redare video continuă pot fi obţinute cu o singură încărcare.
Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD disponibile pe piaţă. Toate discurile DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW şi (S)VCD pot fi redate pe player. DVD+/-R este un termen prescurtat pentru o unitate DVD care poate accepta ambele formate DVD uzuale înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW acceptă ambele tipuri de discuri uzuale reinscriptibile. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei superioare.
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