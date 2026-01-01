ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

        Producție oprită

        DVD player portabil

        PET704K/00

        Divertismentul va călători cu dvs.

        Aşezaţi-vă comod, relaxaţi-vă şi urmăriţi filme la drum pe ecranul TFT LCD de 7” al echipamentului Philips PET704. Bucuraţi-vă de filmele preferate pe DVD şi de muzică pe MP3-CD şi CD sau admiraţi-vă fotografiile JPEG oricând şi oriunde.

        Vezi toate beneficiile

        Divertismentul va călători cu dvs.

        Include adaptor auto şi telecomandă accesibilă

        Pe lângă adaptorul auto inclus pentru utilizarea în maşină, puteţi utiliza de asemenea playerul portabil pentru a vă bucura de DVD-uri acasă prin simpla conectare la televizor. Relaxaţi-vă şi urmăriţi DVD-urile preferate utilizând telecomanda furnizată pentru comanda funcţiei de redare.

        Până la 2,5 ore de redare cu o baterie reîncărcabilă

        O baterie reîncărcabilă compactă integrată oferă o durată de funcţionare extinsă. Până la 2,5 ore de redare video continuă pot fi obţinute cu o singură încărcare.

        Redaţi DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW şi (S)VCD

        Redaţi DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW şi (S)VCD

        Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD disponibile pe piaţă. Toate discurile DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW şi (S)VCD pot fi redate pe player. DVD+/-R este un termen prescurtat pentru o unitate DVD care poate accepta ambele formate DVD uzuale înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW acceptă ambele tipuri de discuri uzuale reinscriptibile. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei superioare.

        Specificaţii tehnice

        Obţine asistenţă pentru acest produs

        Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

        Recenzii

        Obține -15% reducere la abonare

        • Oferte exclusive și coduri de reducere
        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

        Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

        • Oferte exclusive și coduri de reducere
        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips