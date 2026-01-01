Redaţi DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW şi (S)VCD

Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD disponibile pe piaţă. Toate discurile DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW şi (S)VCD pot fi redate pe player. DVD+/-R este un termen prescurtat pentru o unitate DVD care poate accepta ambele formate DVD uzuale înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW acceptă ambele tipuri de discuri uzuale reinscriptibile. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei superioare.