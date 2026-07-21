ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Software PC PhotoFrame

Producție oprită

Asistență

Software PC PhotoFrame

PCSW200/00

Software PC PhotoFrame

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 394.5 kB
  • 21 July 2026

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Vezi garanţiile produsului

Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips