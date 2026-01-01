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Producție oprită
PCSW200/00
Software pentru PC pentru PhotoFrame
Software PhotoFrame pentru PC, pentru actualizare gratuită în mod automat sau prin intermediul site-ului www.philips.com/support
PhotoManager este un instrument software de gestionare a fotografiilor pentru calculatorul tău, care intră automat în funcţiune când PhotoFrame-ul tău se conectează la PC prin intermediul USB2. Îţi permite să-ţi vizualizezi şi să-ţi gestionezi albumele şi fotografiile, una lângă alta, fie pe PC, fie pe PhotoFrame. PhotoManager funcţionează cu Windows 2000, cu XP şi cu Windows Vista. Este compatibil cu iPhoto şi disponibil până în luna septembrie 2007 pentru sistemul de operare Mac OS.
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