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        Producție oprită

        Software PC PhotoFrame

        PCSW200/00

        Software pentru PC pentru PhotoFrame

        Software PhotoFrame pentru PC, pentru actualizare gratuită în mod automat sau prin intermediul site-ului www.philips.com/support

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        Software pentru PC pentru PhotoFrame

        Vizualizează şi gestionează fotografiile/albumele tale atât pe PC, cât şi pe PhotoFrame

        PhotoManager este un instrument software de gestionare a fotografiilor pentru calculatorul tău, care intră automat în funcţiune când PhotoFrame-ul tău se conectează la PC prin intermediul USB2. Îţi permite să-ţi vizualizezi şi să-ţi gestionezi albumele şi fotografiile, una lângă alta, fie pe PC, fie pe PhotoFrame. PhotoManager funcţionează cu Windows 2000, cu XP şi cu Windows Vista. Este compatibil cu iPhoto şi disponibil până în luna septembrie 2007 pentru sistemul de operare Mac OS.

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        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips