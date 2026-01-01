Vizualizează şi gestionează fotografiile/albumele tale atât pe PC, cât şi pe PhotoFrame

PhotoManager este un instrument software de gestionare a fotografiilor pentru calculatorul tău, care intră automat în funcţiune când PhotoFrame-ul tău se conectează la PC prin intermediul USB2. Îţi permite să-ţi vizualizezi şi să-ţi gestionezi albumele şi fotografiile, una lângă alta, fie pe PC, fie pe PhotoFrame. PhotoManager funcţionează cu Windows 2000, cu XP şi cu Windows Vista. Este compatibil cu iPhoto şi disponibil până în luna septembrie 2007 pentru sistemul de operare Mac OS.