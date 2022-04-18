ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Nose trimmer series 5000 Aparat de tuns pt. nas, urechi, sprâncene & detalii

Asistență

Nose trimmer series 5000Aparat de tuns pt. nas, urechi, sprâncene & detalii

NT5650/16

Nose trimmer series 5000 Aparat de tuns pt. nas, urechi, sprâncene & detalii

Accesează magazinul

Înregistrează-ţi produsul

Obţine garanţia extinsă

Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Manual cu informaţii importante

  • PDF fişier, 302.2 kB
  • 18 April 2022

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 43.7 kB
  • 26 January 2026

Piese de schimb şi accesorii

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Găsește service

Găsiți centre de service în apropierea dvs. pentru reparații, diagnosticare și piese originale.

Vezi garanţiile produsului

Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm