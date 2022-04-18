-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Kituri îngrijire/îndepărtare păr
Toate seriile
Nose trimmer series 5000 Aparat de tuns pt. nas, urechi, sprâncene & detalii
Asistență
NT5650/16
Accesează magazinul
Înregistrează-ţi produsul
Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).
Manual cu informaţii importante
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Nose trimmer series 3000& 5000Husă
Nose trimmer series 3000& 5000Pieptene scurt pentru sprâncene de 3 mm
Nose trimmer series 3000& 5000Pieptene lung pentru sprâncene
Nose trimmer series 5000Pieptene pentru detalii 3 mm
Nose trimmer series 5000Aparat de tuns de precizie
Nose trimmer Aparat de tuns părul din nas
ShaversPerie de curăţat
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului
Găsește service
Găsiți centre de service în apropierea dvs. pentru reparații, diagnosticare și piese originale.
Vezi garanţiile produsului
Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm