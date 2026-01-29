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30 de zile de retur gratuit
5 piepteni cu ataşare printr-un clic (2-3-5-7 mm)
Aparat de bărbierit 2D cu urmărirea conturului
Utilizare fără fir 61 min/încărcare 1 oră
Accesoriu pentru acces la spate
Până la 5 ani garanţie
Îndepărtează delicat şi eficient părul nedorit din nas şi din urechi. Asigură-te că ai nările curate înainte de utilizare şi introdu cu atenţie aparatul de tuns în nas, cel mult 0,5 cm şi deplasează-l circular lent. Atunci când tunzi părul din urechi, asigură-te că nu ai ceară în urechi. Pentru sprâncene, glisează unul dintre cei doi piepteni (de 3 şi 5 mm) în canale şi tunde cu presiune uşoară, deplasând în sens contrar direcţiei în care cresc firele de păr, pentru o tundere uniformă a sprâncenelor la lungimea dorită. Pentru tunderea detaliilor, foloseşte aparatul cu sau fără pieptenele de tuns detalii inclus în pachet. Reglează unghiul de tundere, forma şi defineşte-ţi marginile bărbii sau ale ciocului cu capul de stilizat de precizie.
Un aparat de tuns pentru nas, urechi şi sprâncene conceput pentru siguranţă şi confort, cu sistem de protecţie ce acoperă lamele pentru ca acestea să nu intre în contact direct cu pielea. Este conceput şi pentru a reduce la minimum firele de păr omise, tragerea sau smucirea.
Aparatul nostru inovator de tuns de precizie cu două părţi taie rapid şi fără efort din orice unghi şi în orice direcţie.
4.7
din 5
83
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Rome67
29/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Produs ok,preț bun,își face treaba cu brio,are toate accesoriile necesare pentru față!
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Aparat de tuns pt. nas, urechi, sprâncene & detalii
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Aparat de tuns pt. nas, urechi, sprâncene & detalii
Lacimac
30/06/2025
Magyarország
Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrze
Avantaje
Minden amire tervezve van arra hasznos, kivéve orrszőr.
Dezavantaje
Ha orrszőrzet vágás céljából vásárolnád lehet van hatékonyabb eszköz rá.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék
Aladyn65
13/04/2024
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Tökéletes eszköz verhetetlen ár érték arányában.
Remek kis gép a fül és orrszőr eltávolítására. Pontosan illeszkedik a hajlatokban is. A keményebb szemöldök szálakat épp oly könnyedén vágja mint a fülem körül vagy a tarkón elszabadult pihéket. Heti 3 - 4 alkalommal használva akár 2 hónapig is bírja egy feltöltéssel. Könnyen tisztítható és a kis méretének köszönhetően bárhova magammal vihetem. Imádom.
Avantaje
Kompakt, kiváló minőségű pengék, meglepően sokoldalú
Dezavantaje
Nekem tökéletes
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Garanţia oferă o acoperire de până la 5 ani, cuprinzând o garanţie globală standard de 2 ani, cu încă 3 ani disponibili la înregistrarea dispozitivului în termen de 90 de zile de la achiziţie.
Se aplică exclusiv modelelor din seriile 5000, 7000 şi 9000. Disponibil pentru piaţa globală, cu excepţia SUA, Canada şi China.