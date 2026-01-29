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  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
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  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
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  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere

Nose trimmer series 5000Aparat de tuns pt. nas, urechi, sprâncene & detalii

NT5650/16

4.7
| (83) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Confort maxim, fără tragere
Aparatul Philips de tuns părul din nas seria 5000 tunde cu delicateţe nu doar părul din nas, ci şi părul din urechi, sprâncenele şi, totodată, poate fi utilizat pentru finisaje de detaliu în păr. Noua tehnologie PrecisionTrim şi noul sistem Protective Guard au fost concepute pentru a asigura un tuns uşor şi eficient, fără tragere şi smulgere.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Tunde cu un confort maxim părul din nas, urechi, sprâncene şi alte ajustări

Confort maxim, fără tragere

  • 5 piepteni cu ataşare printr-un clic (2-3-5-7 mm)

  • Aparat de bărbierit 2D cu urmărirea conturului

  • Utilizare fără fir 61 min/încărcare 1 oră

  • Accesoriu pentru acces la spate

  • Până la 5 ani garanţie

Tunde cu un confort maxim părul din nas, urechi, sprâncene şi alte ajustări

Tunde cu un confort maxim părul din nas, urechi, sprâncene şi alte ajustări

Îndepărtează delicat şi eficient părul nedorit din nas şi din urechi. Asigură-te că ai nările curate înainte de utilizare şi introdu cu atenţie aparatul de tuns în nas, cel mult 0,5 cm şi deplasează-l circular lent. Atunci când tunzi părul din urechi, asigură-te că nu ai ceară în urechi. Pentru sprâncene, glisează unul dintre cei doi piepteni (de 3 şi 5 mm) în canale şi tunde cu presiune uşoară, deplasând în sens contrar direcţiei în care cresc firele de păr, pentru o tundere uniformă a sprâncenelor la lungimea dorită. Pentru tunderea detaliilor, foloseşte aparatul cu sau fără pieptenele de tuns detalii inclus în pachet. Reglează unghiul de tundere, forma şi defineşte-ţi marginile bărbii sau ale ciocului cu capul de stilizat de precizie.

Tundere uşoară, eficientă, fără ciupituri şi tăieturi

Tundere uşoară, eficientă, fără ciupituri şi tăieturi

Un aparat de tuns pentru nas, urechi şi sprâncene conceput pentru siguranţă şi confort, cu sistem de protecţie ce acoperă lamele pentru ca acestea să nu intre în contact direct cu pielea. Este conceput şi pentru a reduce la minimum firele de păr omise, tragerea sau smucirea.

Tundere fără efort din orice unghi

Tundere fără efort din orice unghi

Aparatul nostru inovator de tuns de precizie cu două părţi taie rapid şi fără efort din orice unghi şi în orice direcţie.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

83

Recenzii

94%

recomandă acest produs

2

29/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Produs ok,preț bun,își face treaba cu brio,are toate accesoriile necesare pentru față!

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Aparat de tuns pt. nas, urechi, sprâncene & detalii

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Aparat de tuns pt. nas, urechi, sprâncene & detalii

30/06/2025

Magyarország

Magyarország

Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrze

Avantaje

Minden amire tervezve van arra hasznos, kivéve orrszőr.

Dezavantaje

Ha orrszőrzet vágás céljából vásárolnád lehet van hatékonyabb eszköz rá.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék

13/04/2024

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Tökéletes eszköz verhetetlen ár érték arányában.

Remek kis gép a fül és orrszőr eltávolítására. Pontosan illeszkedik a hajlatokban is. A keményebb szemöldök szálakat épp oly könnyedén vágja mint a fülem körül vagy a tarkón elszabadult pihéket. Heti 3 - 4 alkalommal használva akár 2 hónapig is bírja egy feltöltéssel. Könnyen tisztítható és a kis méretének köszönhetően bárhova magammal vihetem. Imádom.

Avantaje

Kompakt, kiváló minőségű pengék, meglepően sokoldalú

Dezavantaje

Nekem tökéletes

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Garanţia oferă o acoperire de până la 5 ani, cuprinzând o garanţie globală standard de 2 ani, cu încă 3 ani disponibili la înregistrarea dispozitivului în termen de 90 de zile de la achiziţie.

  2. Se aplică exclusiv modelelor din seriile 5000, 7000 şi 9000. Disponibil pentru piaţa globală, cu excepţia SUA, Canada şi China.