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Nose trimmer series 3000 Aparat de tuns pentru nas, urechi şi sprâncene
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NT3650/16
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
Nose trimmer series 3000& 5000Husă
Nose trimmer series 3000& 5000Pieptene scurt pentru sprâncene de 3 mm
Nose trimmer series 3000& 5000Pieptene lung pentru sprâncene
Nose trimmer series 5000Aparat de tuns de precizie
Nose trimmer Aparat de tuns părul din nas
ShaversPerie de curăţat
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