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NT3650/16
Confort 100%, fără tragere
Sistem de protecţie
Complet lavabil, baterie AA
2 piepteni pentru sprâncene, husă
Foloseşte acest aparat pentru a ajunge uşor la părul nedorit din nas şi din urechi şi a-l îndepărta eficient. Asigură-te că ai nările curate înainte de utilizare şi introdu cu atenţie aparatul de tuns în nas, cel mult 0,5 cm şi deplasează-l circular lent. Atunci când tunzi părul din urechi, asigură-te că nu ai ceară în urechi. Pentru sprâncene, glisează unul dintre cei doi piepteni (de 3 şi 5 mm) în canale şi tunde cu presiune uşoară, deplasând în sens contrar direcţiei în care cresc firele de păr, pentru o tundere uniformă a sprâncenelor la lungimea dorită.
Un aparat de tuns pentru nas, urechi şi sprâncene conceput pentru siguranţă şi confort, cu sistem de protecţie ce acoperă lamele pentru ca acestea să nu intre în contact direct cu pielea. Este conceput şi pentru a reduce la minimum firele de păr omise, tragerea sau smucirea.
Aparatul nostru inovator de tuns de precizie cu două părţi taie rapid şi fără efort din orice unghi şi în orice direcţie.
4.1
din 5
81
Recenzii
Larus76
31/12/2021
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Kiválló termék
Párom használja. Sokkal egyszerűbb a használata mint ha kisollót használánk
Avantaje
Hozza a philips minőséget
Dezavantaje
Nem tudok ilyen indokot
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Orr-, fülszőrzet- és szemöldökvágó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Orr-, fülszőrzet- és szemöldökvágó
Nicolas 77
14/05/2024
Polska
Produkt spełnia moje oczekiwania
Super przycina a nie goli włosy w nosie. Brwi przycina idealnie .
Avantaje
Odpowiednie przycinanie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Jaca7312
19/02/2023
Polska
Jeśli go zgubię to kupię drugi taki sam :)
Bezbolesny i łatwy w użyciu - ten trymer do nosa i uszu jest bardzo wygodny w użyciu i nie powoduje bólu podczas przycinania włosków. Nie trzeba także uczyć się obsługi, ponieważ jest to produkt bardzo prosty w użytkowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią spędzać dużo czasu przed lustrem i szukać najlepszych sposobów na usuwanie włosków z nosa czy uszu.
Avantaje
Cena
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.