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Nose trimmer series 1000 Aparat de tuns părul din nas şi urechi

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Nose trimmer series 1000Aparat de tuns părul din nas şi urechi

NT1620/15

Nose trimmer series 1000 Aparat de tuns părul din nas şi urechi

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Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 43.7 kB
  • 13 August 2026

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 992.1 kB
  • 8 January 2024

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