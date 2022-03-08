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Tundere rapidă şi confortabilă
Complet lavabil
Uşor de utilizat
Soluţie rapidă şi uşoară pentru a scăpa de părul nedorit. Lamele rotative sunt protejate de o apărătoare metalică pentru a asigura o tundere eficientă şi totodată protectoare, fără ciupituri şi tăieturi.
Aparatul de tuns este rezistent la apă şi uşor de curăţat la robinet după fiecare utilizare.
Roteşte uşor mânerul dispozitivului spre stânga pentru a-l porni.
4.5
din 5
62
Recenzii
84%
recomandă acest produs
Ioel
08/03/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs de foarte bună calitate
Produs de foarte bună calitate. Foarte potrivit scopului său. Doar experiență pozitivă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Aparat de tuns părul din nas şi urechi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Aparat de tuns părul din nas şi urechi
Bela85
04/02/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Meg vagyok elégedve a termékkel!
Egyelőre csak pozitívumot tudok mondani a termékkel kapcsolatban.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Zolik70
23/11/2021
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Kiváló termék
Ár érték arányban kitűnő. Nem húz, nem akad el, ergonomikus a kialakitasa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.