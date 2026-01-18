Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Feluri crocante, fragede, cu până la 90% mai puţină grăsime
Abur perfect, textură fragedă, delicată
Gătire la aer cald şi abur, uniformă
Adio grăsimii prin gătire cu abur
Tehnologia RapidAir Plus cu design unic în formă de stea deplasează aerul fierbinte în jurul alimentelor şi prin acestea cu un flux de aer mai rapid, asigurând gătitul uniform în interior şi la exterior, pentru a crea mese gustoase preparate acasă
Airfryer de 9 l cu 2 coşuri şi funcţie de preparare la abur: un coş de 6 l pentru felurile principale, cartofi prăjiţi şi alimentele preferate şi un sertar de 3 l pentru garnituri şi gustări. Are o capacitate pentru până la 1100 g de cartofi prăjiţi, 1600 g de legume sau 12 ciocănele de pui. În coşul mare încape şi un pui întreg de 1,2 kg
Sincronizează automat duratele de preparare în cele 2 coşuri pentru a avea alimentele preparate în acelaşi timp
3.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Cumpărător verificat
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Acest review a fost făcut pentru Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Acest review a fost făcut pentru Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
Acest review a fost făcut pentru Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Acest review a fost făcut pentru Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ Comparativ cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei
² Măsurare externă în laborator, bazată pe conţinutul de vitamina C din broccoli
³ Pentru rezultate optime, foloseşte funcţia de curăţare cu abur în coşul mare timp de 15 minute după fiecare utlizare
⁴ Comparaţie bazată pe gătirea unui pui întreg timp de 80 minute, folosind funcţia de preparare cu abur şi aer fierbinte vs. funcţia de preparare cu aer fierbinte
⁵ Test extern de gust cu 30 de utilizatori Airfryer
⁶ Măsurare internă în laborator cu NA55x cu cârnaţi faţă de utilizarea unui cuptor din clasa A. Rezultatele pot varia în funcţie de reţetă
⁷ Copan de pui: până la 40% mai puţină grăsime faţă de carnea crudă