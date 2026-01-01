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NA461/00
Ocupă cu 45% mai puţin spaţiu
2 coşuri suprapuse, mese duble
Crocante şi gătite uniform cu tehnologia RapidAir
Pregăteşte 2 feluri de mâncare care se termină în acelaşi timp
Aparatul nostru Airfryer compact cu două coşuri suprapuse simplifică prepararea unor mese delicioase şi economiseşte 45 % din spaţiu pe blatul de bucătărie.*
Airfryer cu capacitate foarte mare, de 10 l, şi două coşuri suprapuse de câte 5 l. Friteuza noastră cu aer cald, ideală pentru familie, poate găti cu uşurinţă până la 1,4 kg de cartofi prăjiţi, 2 kg de legume sau 24 de ciocănele de pui. De asemenea, poţi găti fără probleme un pui întreg de 1,2 kg în fiecare coş de 5 l.
Savurează mese perfect crocante şi fragede datorită tehnologiei verticale RapidAir. Aerul fierbinte din partea de sus circulă în jurul alimentelor pentru a asigura mese gătite uniform de fiecare dată.
Recenzii
În comparaţie cu alte aparate Philips Airfryer
Comparativ cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei
Măsurare internă în laborator cu NA46x cu somon şi piept de pui faţă de utilizarea unui cuptor din clasa A. Rezultatele pot varia în funcţie de reţetă.