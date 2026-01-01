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  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu

Airfryer seria 4000, 2 coşuri suprapuseAirfryer

NA461/00

Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
Aparatul nostru Airfryer cu două coşuri suprapuse găteşte două mese complete odată, economisind în acelaşi timp spaţiu. În plus, mesele sunt întotdeauna delicios de crocante şi fragede de fiecare dată, datorită tehnologiei verticale RapidAir.
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Ambele feluri de mâncare gătite perfect şi gata împreună

Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu

  • Ocupă cu 45% mai puţin spaţiu

  • 2 coşuri suprapuse, mese duble

  • Crocante şi gătite uniform cu tehnologia RapidAir

  • Pregăteşte 2 feluri de mâncare care se termină în acelaşi timp

Designul pe verticală ocupă jumătate din spaţiul de pe blat

Designul pe verticală ocupă jumătate din spaţiul de pe blat

Aparatul nostru Airfryer compact cu două coşuri suprapuse simplifică prepararea unor mese delicioase şi economiseşte 45 % din spaţiu pe blatul de bucătărie.*

2 coşuri suprapuse, capacitate dublă

2 coşuri suprapuse, capacitate dublă

Airfryer cu capacitate foarte mare, de 10 l, şi două coşuri suprapuse de câte 5 l. Friteuza noastră cu aer cald, ideală pentru familie, poate găti cu uşurinţă până la 1,4 kg de cartofi prăjiţi, 2 kg de legume sau 24 de ciocănele de pui. De asemenea, poţi găti fără probleme un pui întreg de 1,2 kg în fiecare coş de 5 l.

Alimente crocante şi gătite uniform cu până la 90% mai puţină grăsime*

Alimente crocante şi gătite uniform cu până la 90% mai puţină grăsime*

Savurează mese perfect crocante şi fragede datorită tehnologiei verticale RapidAir. Aerul fierbinte din partea de sus circulă în jurul alimentelor pentru a asigura mese gătite uniform de fiecare dată.

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Referințe

  1. În comparaţie cu alte aparate Philips Airfryer

  2. Comparativ cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei

  3. Măsurare internă în laborator cu NA46x cu somon şi piept de pui faţă de utilizarea unui cuptor din clasa A. Rezultatele pot varia în funcţie de reţetă.