2 coşuri suprapuse, capacitate dublă

Airfryer cu capacitate foarte mare, de 10 l, şi două coşuri suprapuse de câte 5 l. Friteuza noastră cu aer cald, ideală pentru familie, poate găti cu uşurinţă până la 1,4 kg de cartofi prăjiţi, 2 kg de legume sau 24 de ciocănele de pui. De asemenea, poţi găti fără probleme un pui întreg de 1,2 kg în fiecare coş de 5 l.