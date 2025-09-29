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Feluri crocante, fragede, cu până la 90% mai puţină grăsime
Treci de la două coşuri la o tavă mare
Design ergonomic al sertarului
Tehnologia RapidAir cu design unic în formă de stea utilizează un flux rapid de aer fierbinte pentru a crea gustări şi garnituri gustoase, crocante şi fragede.
Scoate separatorul pentru a combina două coşuri de 3,55 l într-o tavă spaţioasă de copt de 7,1 l. Are o capacitate de până la 900 g de cartofi prăjiţi, 1200 g de legume sau 10 ciocănele de pui. Alternativ, foloseşte coşul mare pentru a găti doi pui întregi de 1 kg.
Aparatul nostru Airfryer compact cu două coşuri economiseşte 40% din spaţiu.** Sertarul include două mânere orizontale rezistente pentru manevrare sigură şi confortabilă, chiar şi când este plin.
4.9
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dračica
29/09/2025
Slovensko
Cumpărător verificat
Ľahko sa v ňom robí jedlo
Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam
Avantaje
Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
003Oleg
02/04/2026
Україна
Cumpărător verificat
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Cumpărător verificat
Зручно корисно, швидко.
Acest review a fost făcut pentru Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Acest review a fost făcut pentru Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Comparativ cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei
Comparativ cu modelele NA35x şi NA55x
Măsurare internă în laborator, folosind NA15x cu somon faţă de un cuptor de clasă A; rezultatele exacte variază în funcţie de tipul de produs şi de reţetă