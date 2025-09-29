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  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
  • Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri

Seria 1000Airfryer cu două coşuri

NA150/00

4.9
| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri
Treci cu uşurinţă de la două coşuri la o tavă mare cu separatorul detaşabil. Găteşte orice, de la o masă cu două ingrediente la o friptură mare, întotdeauna crocantă şi fragedă, datorită tehnologiei noastre RapidAir.
Vezi toate beneficiile

Gătește o masă mare sau două mese în același timp

Cel mai compact aparat Airfryer cu două coşuri

  • Feluri crocante, fragede, cu până la 90% mai puţină grăsime

  • Treci de la două coşuri la o tavă mare

  • Design ergonomic al sertarului

Preparate crocante şi fragede, cu până la 90 % mai puţină grăsime*

Preparate crocante şi fragede, cu până la 90 % mai puţină grăsime*

Tehnologia RapidAir cu design unic în formă de stea utilizează un flux rapid de aer fierbinte pentru a crea gustări şi garnituri gustoase, crocante şi fragede.

Alege între două coşuri sau o tavă mare de copt

Alege între două coşuri sau o tavă mare de copt

Scoate separatorul pentru a combina două coşuri de 3,55 l într-o tavă spaţioasă de copt de 7,1 l. Are o capacitate de până la 900 g de cartofi prăjiţi, 1200 g de legume sau 10 ciocănele de pui. Alternativ, foloseşte coşul mare pentru a găti doi pui întregi de 1 kg.

Designul ergonomic economiseşte spaţiu şi asigură manevrarea sertarului.

Designul ergonomic economiseşte spaţiu şi asigură manevrarea sertarului.

Aparatul nostru Airfryer compact cu două coşuri economiseşte 40% din spaţiu.** Sertarul include două mânere orizontale rezistente pentru manevrare sigură şi confortabilă, chiar şi când este plin.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

29/09/2025

Slovensko

Slovensko

Cumpărător verificat

Ľahko sa v ňom robí jedlo

Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam

Avantaje

Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

02/04/2026

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Зручно корисно, швидко.

Acest review a fost făcut pentru Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Acest review a fost făcut pentru Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

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Referințe

  1. Comparativ cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei

  2. Comparativ cu modelele NA35x şi NA55x

  3. Măsurare internă în laborator, folosind NA15x cu somon faţă de un cuptor de clasă A; rezultatele exacte variază în funcţie de tipul de produs şi de reţetă