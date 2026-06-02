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  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil
  • Precizie cu oţel inoxidabil

All-in-One Trimmer 9000 SeriesAparat de tuns 17-în-1

MG9535/15

4.7
| (302) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Precizie cu oţel inoxidabil
Creează-ţi stilul tău personal cu setul suprem de îngrijire pentru faţă, cap şi corp. Acest set unic combină cel mai avansat şi durabil aparat de tuns cu OneBlade, oferind precizia şi versatilitatea necesare pentru a obţine stilul dorit.
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Garanție extinsă

The world's most preferred electric male grooming brand1

Tundere precisă, margini ascuţite şi radere comodă

Precizie cu oţel inoxidabil

  • Setul de îngrijire suprem

  • 17-în-1: faţă, cap şi corp

  • Pieptene premium de precizie

  • Tehnologie OneBlade unică

17 instrumente pentru toate nevoile tale de îngrijire

17 instrumente pentru toate nevoile tale de îngrijire

Aparatul nostru de tuns este livrat cu 17 instrumente, astfel încât să îţi poţi tăia şi aranja părul facial, să poţi tunde părul de pe cap şi să-ţi îngrijeşti corpul, acoperind în mod comod toate nevoile tale de îngrijire.

Tundere uniformă la o lungime precisă, pentru un aspect perfect

Tundere uniformă la o lungime precisă, pentru un aspect perfect

Pieptenele nostru premium de precizie, cu 11 setări de lungime în trepte de 0,2 mm de la 1 la 3 mm, oferă acurateţe maximă pentru a tunde la lungimea dorită şi a obţine aspectul perfect.

Contururi precise şi margini clare cu tehnologia OneBlade

Contururi precise şi margini clare cu tehnologia OneBlade

Mecanismul rapid de tăiere al aparatului OneBlade (cu 6.000 de acțiuni pe minut) tunde uşor chiar şi părul lung. Lama este prevăzută cu un strat ce asigură o glisare fină pe piele, dar şi cu dinţi rotunjiţi pentru a-ţi proteja pielea - totul pentru ca tu să-ţi razi şi stilizezi uşor barba. Curăţă uşor obrajii, bărbia şi gâtul pentru a-ţi contura barba cu precizie.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

302

Recenzii

91%

recomandă acest produs

02/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

recomand

L-am folosit doar de 3 ori insa pare de farte buna calitate si este produsul pe care il cautam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1

Date of Use 2026-06-02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1

Date of Use 2026-06-02

05/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produse excelent

Îmi place designul lui ,faptul ca are mai multe lamele pentru diferiți piepteni, fiind set are și un OneBlade . Ce nu-mi place este ca are doar cablul de încărcat și de la un alt model de OneBlade nu se potrivesc . Per total își merită toți banii,l-am prins și la ofertă și chiar tunde foarte bine ..Phillips ca de obicei produsele voastre sunt de calitate

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1

Date of Use 2026-04-24

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1

Date of Use 2026-04-24

17/04/2026

România

România

Excelent

Ca de obicei când vine vorba de produse Philips nu ești niciodată dezamăgit, de-a lungul timpului am cumpărat diferite produse gama Philips și sunt funcționale și astăzi,unele au peste 6 ani deja .Mulțumesc Philips eu unul chiar sunt mulțumit de produsele voastre

Avantaje

Calitative și durabile

Dezavantaje

Deocamdată nu am găsit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Opţiunea de încărcare rapidă oferă suficientă putere pentru o sesiune de tundere

  2. Calculat la 2,3 tunderi ale părului facial pe săptămână, fiecare sesiune cu durata medie de 11,5 minute

  3. La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare