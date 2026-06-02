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Setul de îngrijire suprem
17-în-1: faţă, cap şi corp
Pieptene premium de precizie
Tehnologie OneBlade unică
Aparatul nostru de tuns este livrat cu 17 instrumente, astfel încât să îţi poţi tăia şi aranja părul facial, să poţi tunde părul de pe cap şi să-ţi îngrijeşti corpul, acoperind în mod comod toate nevoile tale de îngrijire.
Pieptenele nostru premium de precizie, cu 11 setări de lungime în trepte de 0,2 mm de la 1 la 3 mm, oferă acurateţe maximă pentru a tunde la lungimea dorită şi a obţine aspectul perfect.
Mecanismul rapid de tăiere al aparatului OneBlade (cu 6.000 de acțiuni pe minut) tunde uşor chiar şi părul lung. Lama este prevăzută cu un strat ce asigură o glisare fină pe piele, dar şi cu dinţi rotunjiţi pentru a-ţi proteja pielea - totul pentru ca tu să-ţi razi şi stilizezi uşor barba. Curăţă uşor obrajii, bărbia şi gâtul pentru a-ţi contura barba cu precizie.
4.7
din 5
302
Recenzii
91%
recomandă acest produs
MM R
02/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
recomand
L-am folosit doar de 3 ori insa pare de farte buna calitate si este produsul pe care il cautam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1
Date of Use 2026-06-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1
Date of Use 2026-06-02
Sicrans
05/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produse excelent
Îmi place designul lui ,faptul ca are mai multe lamele pentru diferiți piepteni, fiind set are și un OneBlade . Ce nu-mi place este ca are doar cablul de încărcat și de la un alt model de OneBlade nu se potrivesc . Per total își merită toți banii,l-am prins și la ofertă și chiar tunde foarte bine ..Phillips ca de obicei produsele voastre sunt de calitate
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1
Date of Use 2026-04-24
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1
Date of Use 2026-04-24
Sicran
17/04/2026
România
Excelent
Ca de obicei când vine vorba de produse Philips nu ești niciodată dezamăgit, de-a lungul timpului am cumpărat diferite produse gama Philips și sunt funcționale și astăzi,unele au peste 6 ani deja .Mulțumesc Philips eu unul chiar sunt mulțumit de produsele voastre
Avantaje
Calitative și durabile
Dezavantaje
Deocamdată nu am găsit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Opţiunea de încărcare rapidă oferă suficientă putere pentru o sesiune de tundere
Calculat la 2,3 tunderi ale părului facial pe săptămână, fiecare sesiune cu durata medie de 11,5 minute
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare