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14 în 1: faţă, cap şi corp
Pieptene pentru tuns de precizie
Lame din oţel cu ascuţire automată
Tehnologie BeardSense
Pieptenele ajustabil pentru tuns oferă 11 setări de lungime între 1-3 mm, astfel încât poți obține o tunsoare uniformă la lungimea exactă pe care o dorești.
Lamele din oţel inoxidabil rămân ascuţite ca în prima zi, pentru performanţă de durată. Nu este necesar ulei.
Aparatul de tuns scanează densitatea bărbii de 125 de ori pe secundă şi creşte puterea exact atunci când ai nevoie pentru a fi eficient și pentru bărbile dese, stufoase sau mai lungi.
4.6
din 5
1801
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Mau87
08/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs foarte bun
Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.
Avantaje
Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.
Dezavantaje
Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Date of Use 2026-07-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Date of Use 2026-07-07
Altcineva
17/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs excelent
Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000
Bebe Marian
11/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Bazat pe 2,3 sesiuni de tundere a părului facial pe săptămână, fiecare sesiune cu durata medie de 11,5 minute