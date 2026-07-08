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  • Un singur aparat, precizie absolută
  • Un singur aparat, precizie absolută
  • Un singur aparat, precizie absolută
  • Un singur aparat, precizie absolută
  • Un singur aparat, precizie absolută
  • Un singur aparat, precizie absolută

Producție oprită

Multigroom All-in-OneSeria 7000

MG7940/15

4.6
| (1800) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Un singur aparat, precizie absolută
Creează-ţi aspectul personal cu acest aparat de tuns versatil, care include 15 instrumente pentru îngrijirea feţei, capului şi corpului. Pieptenele pentru tundere de precizie asigură o tundere consecventă exact la lungimea dorită.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Produse compatibile
Multigroom All-in-One

Multigroom All-in-One
Seria 7000

MG7950/15

Pentru faţă, păr şi corp

Un singur aparat, precizie absolută

  • 15 în 1: faţă, cap şi corp

  • Pieptene pentru tuns de precizie

  • Lame din oţel cu ascuţire automată

  • Tehnologie BeardSense

Pieptene pentru tuns de precizie

Pieptene pentru tuns de precizie

Pieptenele ajustabil pentru tuns oferă 11 setări de lungime între 1-3 mm, astfel încât poți obține o tunsoare uniformă la lungimea exactă pe care o dorești.

Performanţă de lungă durată

Performanţă de lungă durată

Lamele din oţel inoxidabil rămân ascuţite ca în prima zi, pentru performanţă de durată. Nu este necesar ulei.

Un aparat de tuns care se adaptează bărbii tale

Aparatul de tuns scanează densitatea bărbii de 125 de ori pe secundă şi creşte puterea exact atunci când ai nevoie pentru a fi eficient și pentru bărbile dese, stufoase sau mai lungi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

1800

Recenzii

93%

recomandă acest produs

08/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun

Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.

Avantaje

Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.

Dezavantaje

Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

17/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excelent

Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

11/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. În comparaţie cu aparatul de tuns multifuncţional Philips fără elementul de tăiere de 41 mm