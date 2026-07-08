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  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
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  • Stilizare şi precizie perfecte
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  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
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  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte

Producție oprită

Multigroom series 700018 în 1, faţă, cap şi corp

MG7785/20

4.6
| (1800) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Stilizare şi precizie perfecte
Perfecţionează-ţi stilul personal cu cel mai precis şi mai versatil aparat de tuns al nostru. 18 instrumente de calitate îţi permit să-ţi creezi un stil unic, din cap până-n picioare. Beneficiază de precizie maximă cu lamele DualCut şi mânerul premium din oţel cu prindere din cauciuc.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Aparat de tuns premium 18 în 1 pentru versatilitate maximă

Stilizare şi precizie perfecte

  • 18 instrumente

  • Tehnologie DualCut

  • 5 ore de funcţionare

  • Rezistent la utilizarea sub duş

Tunde-ţi şi stilizează-ţi părul de pe faţă, cap şi corp cu 18 instrumente

Tunde-ţi şi stilizează-ţi părul de pe faţă, cap şi corp cu 18 instrumente

Acest aparat de tuns multifuncţional îţi tunde şi stilizează cu uşurinţă părul facial, îţi scurtează părul şi îţi îngrijeşte corpul.

Precizie maximă cu de 2 ori mai multe lame

Precizie maximă cu de 2 ori mai multe lame

Acest aparat de tuns multifuncţional dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.

Lame cu ascuţire automată pentru un rezultat uniform

Lame cu ascuţire automată pentru un rezultat uniform

Creează linii drepte şi curate şi tunde uniform cel mai des păr cu lamele de precizie din oţel ale aparatului de tuns barba şi părul de corp. Lamele nu corodează, nu ruginesc şi se ascut automat pentru a rezista mai mult timp.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

1800

Recenzii

93%

recomandă acest produs

08/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun

Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.

Avantaje

Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.

Dezavantaje

Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

17/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excelent

Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

11/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 