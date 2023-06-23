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Multigroom All-in-One Seria 5000

Producție oprită

Asistență

Multigroom All-in-OneSeria 5000

MG5930/15

Multigroom All-in-One Seria 5000

Producție oprită

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  • Cum să îţi întreţii, cureţi şi încarci aparatul de tuns. Aparat de tuns multifuncţional Philips All-in-One MG5000, MG7000, MG9000
    Cum să îţi întreţii, cureţi şi încarci aparatul de tuns. Aparat de tuns multifuncţional Philips All-in-One MG5000, MG7000, MG9000
  • Cum să îţi tunzi şi aranjezi părul facial. Aparat de tuns multifuncţional Philips All-in-One MG5000, MG7000, MG9000 cu OneBlade
    Cum să îţi tunzi şi aranjezi părul facial. Aparat de tuns multifuncţional Philips All-in-One MG5000, MG7000, MG9000 cu OneBlade
  • Cum să îţi tunzi şi aranjezi părul facial. Aparat de tuns multifuncţional Philips All-in-One MG5000, MG7000, MG9000
    Cum să îţi tunzi şi aranjezi părul facial. Aparat de tuns multifuncţional Philips All-in-One MG5000, MG7000, MG9000
  • Cum să îţi îngrijeşti corpul. Aparat de tuns multifuncţional Philips All-in-One MG5000, MG7000, MG9000
    Cum să îţi îngrijeşti corpul. Aparat de tuns multifuncţional Philips All-in-One MG5000, MG7000, MG9000
  • Cum să îţi tunzi părul. Aparat de tuns multifuncţional Philips All-in-One MG5000, MG7000, MG9000
    Cum să îţi tunzi părul. Aparat de tuns multifuncţional Philips All-in-One MG5000, MG7000, MG9000

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Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • ZIP fişier, 440.9 kB
  • 2 June 2026

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Întrebări frecvente

Piese de schimb şi accesorii

    Adaptor USB HQ87 pentru priză

    CP0909/01
    • Aparate de epilat pentru femei 8000/6000
    • Aparate de tuns All-in-One 9000/7000/5000
    • Aparate de bărbierit 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • Adaptorul de 7,5 waţi cu 2 pini este adecvat pentru ţările din Uniunea Europeană

    Cablu USB

    CP1788/01
    • Compatibil doar cu dispozitive încărcate prin USB
    • Negru
    • Lungimea cablului: 92 cm
    • 2 pini

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