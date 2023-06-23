-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Kituri îngrijire/îndepărtare păr
Toate seriile
Multigroom All-in-One Seria 5000
Producție oprită
Asistență
MG5930/15
Accesează magazinul
Înregistrează-ţi produsul
Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
Toate (3)
De ce încărcarea produsului meu durează mai mult decât este de aşteptat?
De ce nu este furnizat un adaptor împreună cu produsul?
Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
Noul meu aparat de tuns sau de bărbierit Philips nu porneşte
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului
Găsește service
Găsiți centre de service în apropierea dvs. pentru reparații, diagnosticare și piese originale.
Vezi garanţiile produsului
Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm