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Producție oprită
11 în 1: faţă, cap şi corp
Lame din oţel cu ascuţire automată
Tehnologie BeardSense
Îngrijire din cap până în picioare cu 11 instrumente pentru toate nevoile tale de îngrijire. Tunde şi stilizează fără efort părul de pe faţă, tunde părul şi îngrijeşte corpul.
Aparatul de tuns şi setul cu mai mulţi piepteni oferă 11 setări de lungime de la 0,5 la 16 mm în paşi de precizie de 1 mm pentru orice stil de barbă. Creează contururi precise şi curăţă obrajii, bărbia şi gâtul cu aparatul de tuns metalic pentru a-ţi finisa aspectul.
Îngrijire corporală confortabilă cu accesoriul pentru corp. Un sistem unic de protecţie a pielii protejează zonele sensibile în timp ce razi până la 0,5 mm. De asemenea, poţi tunde părul de pe corp cu pieptenul cu ataşare printr-un clic.
4.6
din 5
1800
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Mau87
08/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs foarte bun
Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.
Avantaje
Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.
Dezavantaje
Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Date of Use 2026-07-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Date of Use 2026-07-07
Altcineva
17/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs excelent
Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000
Bebe Marian
11/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes