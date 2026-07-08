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  • Un aparat, îngrijire completă
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  • Un aparat, îngrijire completă
  • Un aparat, îngrijire completă
  • Un aparat, îngrijire completă

Producție oprită

Multigroom All-in-OneSeria 5000

MG5930/15

4.6
| (1800) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Un aparat, îngrijire completă
Îngrijire din cap până în picioare cu acest aparat de tuns versatil, care include 11 instrumente pentru îngrijirea feţei, capului şi corpului. Lamele din oţel inoxidabil cu ascuţire automată rămân ascuţite ca prima zi, fără lubrifiere, pentru o tundere precisă.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Pentru faţă, păr şi corp

Un aparat, îngrijire completă

  • 11 în 1: faţă, cap şi corp

  • Lame din oţel cu ascuţire automată

  • Tehnologie BeardSense

Aparat multifuncţional pentru faţă, cap şi corp

Îngrijire din cap până în picioare cu 11 instrumente pentru toate nevoile tale de îngrijire. Tunde şi stilizează fără efort părul de pe faţă, tunde părul şi îngrijeşte corpul.

Obţine un tuns uniform şi contururi precise

Aparatul de tuns şi setul cu mai mulţi piepteni oferă 11 setări de lungime de la 0,5 la 16 mm în paşi de precizie de 1 mm pentru orice stil de barbă. Creează contururi precise şi curăţă obrajii, bărbia şi gâtul cu aparatul de tuns metalic pentru a-ţi finisa aspectul.

Spune adio părului de pe corp

Îngrijire corporală confortabilă cu accesoriul pentru corp. Un sistem unic de protecţie a pielii protejează zonele sensibile în timp ce razi până la 0,5 mm. De asemenea, poţi tunde părul de pe corp cu pieptenul cu ataşare printr-un clic.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

    Adaptor USB HQ87 pentru priză

    CP0909/01
    • Aparate de epilat pentru femei 8000/6000
    • Aparate de tuns All-in-One 9000/7000/5000
    • Aparate de bărbierit 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • Adaptorul de 7,5 waţi cu 2 pini este adecvat pentru ţările din Uniunea Europeană

    Cablu USB

    CP1788/01
    • Compatibil doar cu dispozitive încărcate prin USB
    • Negru
    • Lungimea cablului: 92 cm
    • 2 pini

Recenzii

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4.6

din 5

1800

Recenzii

93%

recomandă acest produs

08/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun

Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.

Avantaje

Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.

Dezavantaje

Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

17/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excelent

Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

11/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes