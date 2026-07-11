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  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
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  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate
  • Stilizare şi precizie avansate

Producție oprită

Multigroom series 500011 în 1, faţă, cap şi corp

MG5730/15

4.6
| (645) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Stilizare şi precizie avansate
Creează-ţi un look propriu cu acest aparat de tuns versatil, care include 11 instrumente de calitate pentru stilizarea părului de pe faţă, cap şi corp. Lamele DualCut asigură precizie maximă, iar mânerul din cauciuc antialunecare îmbunătăţeşte confortul şi controlul.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Aparat de tuns 11 în 1 pentru versatilitate maximă

Stilizare şi precizie avansate

  • 11 accesorii

  • Lame cu auto-ascuțire

  • Până la 80 min. autonomie

  • Accesorii ce pot fi clătite

Precizie maximă cu de 2 ori mai multe lame

Precizie maximă cu de 2 ori mai multe lame

Acest aparat de tuns multifuncţional dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.

11 piese pentru tunderea părului de pe faţă şi cap

11 piese pentru tunderea părului de pe faţă şi cap

Aparatul de tuns multifuncţional Philips dispune de 11 accesorii pentru a oferi o soluţie de îngrijire corporală completă.

Lame cu ascuţire automată pentru un rezultat uniform

Lame cu ascuţire automată pentru un rezultat uniform

Creează linii drepte şi curate şi tunde uniform cel mai des păr cu lamele de precizie din oţel ale aparatului de tuns barba şi părul de corp. Lamele nu corodează, nu ruginesc şi se ascut automat pentru a rezista mai mult timp.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

645

Recenzii

94%

recomandă acest produs

11/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent

Foarte mulțumit de produs! Taie bine și se curăță ușor.

Avantaje

Lame ascuțite, capacitate acumulator mare

Dezavantaje

Putine accesorii la acest model, lipsa încărcător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-07-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-07-01

24/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Produs calitate preț imbatabil,foarte silențios iar bateria ține mult(două ore)

Avantaje

Calitate preț și baterie imbatabil

Dezavantaje

Fără

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-06-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-06-17

02/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs extraordinar, recomand are tot ce trebuie

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-05-21

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-05-21

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 