Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
11 accesorii
Lame cu auto-ascuțire
Până la 80 min. autonomie
Accesorii ce pot fi clătite
Acest aparat de tuns multifuncţional dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.
Aparatul de tuns multifuncţional Philips dispune de 11 accesorii pentru a oferi o soluţie de îngrijire corporală completă.
Creează linii drepte şi curate şi tunde uniform cel mai des păr cu lamele de precizie din oţel ale aparatului de tuns barba şi părul de corp. Lamele nu corodează, nu ruginesc şi se ascut automat pentru a rezista mai mult timp.
4.6
din 5
645
Recenzii
94%
recomandă acest produs
DrIDd
11/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent
Foarte mulțumit de produs! Taie bine și se curăță ușor.
Avantaje
Lame ascuțite, capacitate acumulator mare
Dezavantaje
Putine accesorii la acest model, lipsa încărcător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-07-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-07-01
Valderamma
24/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
Produs calitate preț imbatabil,foarte silențios iar bateria ține mult(două ore)
Avantaje
Calitate preț și baterie imbatabil
Dezavantaje
Fără
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-06-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-06-17
BLD 11
02/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs extraordinar, recomand are tot ce trebuie
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-05-21
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-05-21
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.