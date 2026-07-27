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Producție oprită
4.6
din 5
593
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Mr. T.
27/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Păreri pro și contra!
Am ales această evaluare pentru a spune câte ceva! Aș vrea o autonomie mai mare a bateriei, dar acest lucru se compensează cu viteza de încărcare! O recomand tuturor!
Avantaje
Încărcare rapidă
Dezavantaje
Autonomie mică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Data utilizării 2026-07-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Data utilizării 2026-07-25
Pferd2026
24/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Utilizator multumit
L-am facut cadou. L-am cumparat din Carrefour, sigilat, nou nu ca cel din seria 7000 cumparat on-line direct de la PHILIPS si care a venit " sigilat " dar era resigilat . Utilizatorul e foarte multumit .
Avantaje
-
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1
Data utilizării 2026-07-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1
Data utilizării 2026-07-01
Badea
19/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs de calitate.
Momentan foarte mulțumit de produsul achiziționat. In general produsele Philips de calitate .
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Data utilizării 2025-12-19
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Data utilizării 2025-12-19