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Multigroom series 3000 MG3747/15 9-in-1, Face, Hair and Body

MG3747/15

4.6

| (593) Recenzii | 94% recomandă acest produs

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4.6

din 5

593

Recenzii

94%

recomandă acest produs

27/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Păreri pro și contra!

Am ales această evaluare pentru a spune câte ceva! Aș vrea o autonomie mai mare a bateriei, dar acest lucru se compensează cu viteza de încărcare! O recomand tuturor!

Avantaje

Încărcare rapidă

Dezavantaje

Autonomie mică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

Data utilizării 2026-07-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

Data utilizării 2026-07-25

24/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Utilizator multumit

L-am facut cadou. L-am cumparat din Carrefour, sigilat, nou nu ca cel din seria 7000 cumparat on-line direct de la PHILIPS si care a venit " sigilat " dar era resigilat . Utilizatorul e foarte multumit .

Avantaje

-

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1

Data utilizării 2026-07-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1

Data utilizării 2026-07-01

19/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs de calitate.

Momentan foarte mulțumit de produsul achiziționat. In general produsele Philips de calitate .

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

Data utilizării 2025-12-19

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

Data utilizării 2025-12-19

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