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Producție oprită
8 accesorii
Lame cu auto-ascuțire
Până la 60 min. autonomie
Accesorii ce pot fi clătite
Lamele din oţel cu ascuţire automată ale acestui aparat de tuns pentru faţă şi corp sunt ranforsate cu fier şi călite pentru rezistenţă maximă. Astfel, lamele rămân la fel de ascuţite ca în prima zi. Fără rugină. Şi fără a necesita lubrifierea lamelor.
Acest aparat de tuns multifuncţional îţi tunde şi stilizează cu uşurinţă barba şi părul.
Obţine un tuns uniform chiar şi pe cel mai gros păr. Lamele precise din oţel ale aparatului de tuns pentru corp şi barbă creează linii drepte şi curate, pentru un aspect perfect.
Premii
4.6
din 5
590
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Mr. T.
27/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Păreri pro și contra!
Am ales această evaluare pentru a spune câte ceva! Aș vrea o autonomie mai mare a bateriei, dar acest lucru se compensează cu viteza de încărcare! O recomand tuturor!
Avantaje
Încărcare rapidă
Dezavantaje
Autonomie mică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Date of Use 2026-07-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Date of Use 2026-07-25
Pferd2026
24/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Utilizator multumit
L-am facut cadou. L-am cumparat din Carrefour, sigilat, nou nu ca cel din seria 7000 cumparat on-line direct de la PHILIPS si care a venit " sigilat " dar era resigilat . Utilizatorul e foarte multumit .
Avantaje
-
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1
Date of Use 2026-07-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1
Date of Use 2026-07-01
Badea
19/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs de calitate.
Momentan foarte mulțumit de produsul achiziționat. In general produsele Philips de calitate .
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.