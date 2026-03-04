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LUM12342RGTX2/10
Lumină cu 200% mai intensă¹
Tip de lampă: H4
12 V, 60/55 W
Pachet de: 2
Produsul cel mai performant din portofoliul nostru, Philips RacingVision GT200 oferă vizibilitatea extrem de puternică a unui bec de raliu într-un format pe care îl poți utiliza pe drumurile publice. Bucură-te de claritatea extremă asigurată de lumina cu până la 200% mai puternică¹. Designul optimizat al becurilor oferă luminanță mai ridicată pentru vizibilitate mai bună pe drum, asigurând o experiență de condus mai sigură și mai captivantă.
Datorită fasciculului ultra-performant care acoperă o distanță cu 80 metri mai lungă² decât valoarea minimă impusă de lege, Philips RacingVision GT200 îți permite să vezi drumul pe o distanță mai mare. Observi mai repede potențialele pericole, reacționezi mai rapid și poziționezi mașina cu mai multă precizie pe drum. Toate acestea contribuie la o experiență de condus mai sigură și mai satisfăcătoare.
Becurile pentru faruri Philips RacingVision GT200 sunt omologate CEE pentru utilizare pe drumurile publice. Șoferii preocupați de performanță se pot bucura de un bec luminos, vibrant și acceptat de lege, conform regulamentelor relevante.
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
¹ Luminozitate comparată cu standardul minim acceptat de lege
² Distanță de siguranță suplimentară față de fasciculul minim derivat conform regulamentului CEE, bazat pe 1 lux. Distanța cea mai mare față de mașină.