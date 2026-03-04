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  • Performanță incredibilă de la un bec admis de legislația rutieră
  • Performanță incredibilă de la un bec admis de legislația rutieră
  • Performanță incredibilă de la un bec admis de legislația rutieră
  • Performanță incredibilă de la un bec admis de legislația rutieră
  • Performanță incredibilă de la un bec admis de legislația rutieră
  • Performanță incredibilă de la un bec admis de legislația rutieră

RacingVision GT200bec pentru faruri auto

LUM12342RGTX2/10

4.3
| (31) Recenzii
Performanță incredibilă de la un bec admis de legislația rutieră
Dacă ești pasionat de condus, lasă becurile auto Philips RacingVision GT200 să îți îmbunătățească experiența condusului. Lumina cu până la 200% mai puternică, cu o rază de acțiune cu 80 de metri mai lungă, asigură o vizibilitate mai bună și reacții mai rapide pentru un condus mai captivant.
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Lasă becurile noastre să-ți ducă experiența condusului la nivelul următor

Performanță incredibilă de la un bec admis de legislația rutieră

  • Lumină cu 200% mai intensă¹

  • Tip de lampă: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Pachet de: 2

Vei observa o schimbare semnificativă în privința vizibilității și a experienței la volan

Vei observa o schimbare semnificativă în privința vizibilității și a experienței la volan

Produsul cel mai performant din portofoliul nostru, Philips RacingVision GT200 oferă vizibilitatea extrem de puternică a unui bec de raliu într-un format pe care îl poți utiliza pe drumurile publice. Bucură-te de claritatea extremă asigurată de lumina cu până la 200% mai puternică¹. Designul optimizat al becurilor oferă luminanță mai ridicată pentru vizibilitate mai bună pe drum, asigurând o experiență de condus mai sigură și mai captivantă.

Fasciculul remarcabil ce luminează cu până la 80 de metri mai departe²

Fasciculul remarcabil ce luminează cu până la 80 de metri mai departe²

Datorită fasciculului ultra-performant care acoperă o distanță cu 80 metri mai lungă² decât valoarea minimă impusă de lege, Philips RacingVision GT200 îți permite să vezi drumul pe o distanță mai mare. Observi mai repede potențialele pericole, reacționezi mai rapid și poziționezi mașina cu mai multă precizie pe drum. Toate acestea contribuie la o experiență de condus mai sigură și mai satisfăcătoare.

Lumină de înaltă performanță aprobată pentru utilizare pe drumurile publice

Lumină de înaltă performanță aprobată pentru utilizare pe drumurile publice

Becurile pentru faruri Philips RacingVision GT200 sunt omologate CEE pentru utilizare pe drumurile publice. Șoferii preocupați de performanță se pot bucura de un bec luminos, vibrant și acceptat de lege, conform regulamentelor relevante.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Referințe

  1. ¹ Luminozitate comparată cu standardul minim acceptat de lege

  2. ² Distanță de siguranță suplimentară față de fasciculul minim derivat conform regulamentului CEE, bazat pe 1 lux. Distanța cea mai mare față de mașină.