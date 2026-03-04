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11580U2500CX
11580U2500CX
Tip de lampă: H15
Bec LED cu potrivire directă
Design compact
Lumină albă rece de 6000 K
Număr de becuri: 2
Cu becurile LED Philips Ultinon Access, instalarea este atât de rapidă și ușoară încât montarea lor pe instalații vechi este o joacă de copii! Nu este nevoie de verificarea compatibilității sau de inele adaptoare: becurile LED Philips Ultinon Access au un corp ultracompact și o bază integrată compatibilă cu IEC 60061. Designul lor cu potrivire directă are aceeași amprentă ca și becurile cu halogen, permițând instalarea simplă în spații înguste. Acestea se potrivesc cu ușurință în vehiculele echipate cu becuri de tip H15 și asigură compatibilitate amplă cu majoritatea modelelor de vehicule*.
Becurile LED Philips Ultinon Access sunt concepute pentru a oferi un fascicul de lumină mai performant decât becurile cu halogen, cu un design universal compact. Utilizând cele mai recente inovații în tehnologia LED, acestea oferă același flux luminos precum becurile cu halogen ECE standard, dar îmbunătățesc semnificativ performanța fasciculului folosind mai puțină energie. Becurile LED Philips Ultinon Access oferă șoferilor o vizibilitate mai bună pe drum, facilitând identificarea obstacolelor și conducerea mai sigură.
Avansat din punct de vedere tehnologic, iluminatul Philips este renumit în industria auto de peste 100 de ani. Conștienți de faptul că performanța produselor noastre depinde de compatibilitatea acestora cu cerințele mediului auto de astăzi, proiectăm produse cât mai aproape posibil de standardele din domeniu. Becurile noastre cu LED Philips Ultinon Access respectă standardele EMI pentru interferențe electromagnetice. Proiectate cu precizie pentru a rezista rigorilor vieții auto moderne, becurile noastre nu vor perturba funcționarea altor componente ale vehiculului.
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile. Nu este permisă utilizarea lămpilor pe drumurile publice.
În comparație cu cerințele minime legale. Se aplică pentru H4 și H7. Poate varia în funcție de modelul mașinii și de tipul becului.
Garanție de 2 ani. Accesează Philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție.