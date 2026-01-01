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Producție oprită

Power AlkalineBaterie

LR03P1F/00

Alimentează toate aparatele mari consumatoare de energie

Produsele electronice de astăzi, cum ar fi jucăriile electronice şi dispozitivele audio portabile, consumă energie mai mult ca niciodată. Păstrează-le în funcţiune mai mult timp cu bateriile Power Alkaline Philips.

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Alimentează toate aparatele mari consumatoare de energie

  • AAA

  • Alcalin

Bateriile alcaline Philips conţin 0% cadmiu, mercur şi plumb

Garantăm că aceste baterii Philips nu conţin metale grele dăunătoare cum ar fi cadmiul, mercurul şi plumbul.

Bateria are o durată de viaţă (fără utilizare) de până la 10 ani

Toate bateriile pierd din energie atunci când nu sunt folosite. Garantăm că bateriile noastre vor avea cel puţin 80% din energia iniţială înaintea datei de expirare.

Gama completă de baterii conţine câte un model pentru fiecare necesitate

Philips oferă o gamă completă alcătuită din bateriile cel mai frecvent utilizate (AA, AAA, C, D, 9V), în diferite modele de ambalaj, pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor tale.

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