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Producție oprită
LR03P1F/00
Alimentează toate aparatele mari consumatoare de energie
Produsele electronice de astăzi, cum ar fi jucăriile electronice şi dispozitivele audio portabile, consumă energie mai mult ca niciodată. Păstrează-le în funcţiune mai mult timp cu bateriile Power Alkaline Philips.
AAA
Alcalin
Garantăm că aceste baterii Philips nu conţin metale grele dăunătoare cum ar fi cadmiul, mercurul şi plumbul.
Toate bateriile pierd din energie atunci când nu sunt folosite. Garantăm că bateriile noastre vor avea cel puţin 80% din energia iniţială înaintea datei de expirare.
Philips oferă o gamă completă alcătuită din bateriile cel mai frecvent utilizate (AA, AAA, C, D, 9V), în diferite modele de ambalaj, pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor tale.
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