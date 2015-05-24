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Lampa de inspecţie ultra subţire şi reîncărcabilă cu LED-uri de la Philips este un instrument perfect pentru o inspecţie rapidă. Lumina de la LED-urile de înaltă calitate, flexibile la 180°, elimină toate umbrele. Cârligul său care se roteşte la 360° şi magnetul puternic oferă un mediu de lucru în care îţi poţi păstra mâinile libere.
Cu LED de calitate superioară
Amplificare 110 lm/ 55lm Eco
Design nou flexibil de 180°
Ultra-subţire şi format de buzunar
Lampa de inspecţie LED RCH5 are un cap de lampă flexibil, care se înclină la 180° pentru a te asigura că observi chiar şi cele mai mici detalii.
Cârligul reglabil şi retractabil îţi permite să agăţi această lampă de lucru, lăsându-ţi mâinile libere pentru activităţile necesare.
Lămpile profesionale de lucru de la Philips dispun de LED-uri puternice pentru o lumină albă, intensă şi de un unghi larg, strălucitor al fasciculului pentru a învinge întunericul. Concepută pentru a optimiza claritatea şi vederea, lumina albă de 6500 K îmbunătăţeşte şi confortul vizual pentru a lucra fără să îţi oboseşti ochii.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Waldi88
24/05/2015
Polska
Bardzo fajna zgrabna i poręczna nie tylko w warsztacie :) polecam !!!
W codziennym użytkowaniu w warsztacie sie przydaje, mocny magnes i niewielka grubość sprzawiają że praca jest przyjemna :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem