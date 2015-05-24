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Producție oprită

LED Inspection lampsLampă compactă reîncărcabilă RCH5

LPL32X1

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Vezi mai bine, lucrezi mai bine

Lampa de inspecţie ultra subţire şi reîncărcabilă cu LED-uri de la Philips este un instrument perfect pentru o inspecţie rapidă. Lumina de la LED-urile de înaltă calitate, flexibile la 180°, elimină toate umbrele. Cârligul său care se roteşte la 360° şi magnetul puternic oferă un mediu de lucru în care îţi poţi păstra mâinile libere.

Vezi toate beneficiile

Lampă de lucru LED reîncărcabilă, compactă

Vezi mai bine, lucrezi mai bine

  • Cu LED de calitate superioară

  • Amplificare 110 lm/ 55lm Eco

  • Design nou flexibil de 180°

  • Ultra-subţire şi format de buzunar

Cap de lampă cu înclinare la 180° pentru flexibilitate maximă

Cap de lampă cu înclinare la 180° pentru flexibilitate maximă

Lampa de inspecţie LED RCH5 are un cap de lampă flexibil, care se înclină la 180° pentru a te asigura că observi chiar şi cele mai mici detalii.

Cârlig reglabil şi retractabil la 360°

Cârlig reglabil şi retractabil la 360°

Cârligul reglabil şi retractabil îţi permite să agăţi această lampă de lucru, lăsându-ţi mâinile libere pentru activităţile necesare.

Învinge întunericul cu lumină naturală delicată

Lămpile profesionale de lucru de la Philips dispun de LED-uri puternice pentru o lumină albă, intensă şi de un unghi larg, strălucitor al fasciculului pentru a învinge întunericul. Concepută pentru a optimiza claritatea şi vederea, lumina albă de 6500 K îmbunătăţeşte şi confortul vizual pentru a lucra fără să îţi oboseşti ochii.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

24/05/2015

Polska

Polska

Bardzo fajna zgrabna i poręczna nie tylko w warsztacie :) polecam !!!

W codziennym użytkowaniu w warsztacie sie przydaje, mocny magnes i niewielka grubość sprzawiają że praca jest przyjemna :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

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