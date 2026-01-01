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Producție oprită

LED Inspection lampsLampă pentru capotă cu cablu CBL50

LPL24X1

Vedeţi mai bine, lucraţi mai bine

Lampa pentru capotă Philips LED generează o lumină puternică de 900 lumeni pentru a asigura o iluminare totală a spaţiului tău de lucru. Graţie suportului telescopic reglabil, lampa LED va ilumina orice compartiment al motorului sau habitaclu.

Vezi toate beneficiile

Instrument de iluminare profesional

Vedeţi mai bine, lucraţi mai bine

  • Cu LED de calitate superioară

  • Lumină generată de 900 lm

  • Suport telescopic cu cârlige

  • Design foarte subţire

Unghi larg al fasciculului: până la 100°

Unghi larg al fasciculului: până la 100°

Unghiul larg al fasciculului de 100° vă va permite să vă concentraţi pe părţile specifice şi să aplicaţi cantitatea potrivită de lumină de care aveţi nevoie.

Carcasă robustă din aluminiu

Carcasă robustă din aluminiu

Carcasa robustă este concepută pentru un mediu de lucru dur şi este în conformitate cu IK07.

Suport flexibil care ajunge de la 1,2 la 1,7 metri

Suport flexibil care ajunge de la 1,2 la 1,7 metri

Suport flexibil care ajunge de la 1,2 la 1,7 metri cu capac moale care protejează vopseaua vehiculului, pentru poziţionare simplă şi flexibilă în timpul lucrărilor.

Specificaţii tehnice

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