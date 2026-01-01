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Producție oprită
LPL24X1
Vedeţi mai bine, lucraţi mai bine
Lampa pentru capotă Philips LED generează o lumină puternică de 900 lumeni pentru a asigura o iluminare totală a spaţiului tău de lucru. Graţie suportului telescopic reglabil, lampa LED va ilumina orice compartiment al motorului sau habitaclu.
Cu LED de calitate superioară
Lumină generată de 900 lm
Suport telescopic cu cârlige
Design foarte subţire
Unghiul larg al fasciculului de 100° vă va permite să vă concentraţi pe părţile specifice şi să aplicaţi cantitatea potrivită de lumină de care aveţi nevoie.
Carcasa robustă este concepută pentru un mediu de lucru dur şi este în conformitate cu IK07.
Suport flexibil care ajunge de la 1,2 la 1,7 metri cu capac moale care protejează vopseaua vehiculului, pentru poziţionare simplă şi flexibilă în timpul lucrărilor.
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