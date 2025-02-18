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FidelioCăşti wireless supraauriculare

L4/00

3.5

| (6) Recenzii

Create pentru evadare

Explorează noi lumi muzicale din confortul oricărui loc. Aceste căşti wireless de calitate pentru audiofili îmbină sunetul Fidelio rafinat cu controlul inteligent al zgomotului şi o potrivire la superlativ, asigurând o audiţie sublimă acasă sau în mişcare.

Vezi toate beneficiile

Create pentru evadare

  • Sunet natural deosebit

  • Anularea zgomotului Pro+

  • Calitate superioară a apelurilor

  • Design Fidelio atemporal

Deosebit. Sunetul inconfundabil Philips pentru Fidelio

Deosebit. Sunetul inconfundabil Philips pentru Fidelio

De la basul pus la punct, controlat, până la mediile calde şi înaltele strălucitoare, aceste căşti superbe îţi oferă un sunet natural deosebit cu o separare precisă a instrumentelor. Difuzoarele dinamice acoperite cu grafen redau mai multe detalii ca niciodată. Vei auzi melodiile pe care le-au creat artiştii preferaţi exact aşa cum le-au creat.

Imersiune care se adaptează la tine. Anularea zgomotului Pro+

Imersiune care se adaptează la tine. Anularea zgomotului Pro+

Funcţia de anulare adaptivă a zgomotului se adaptează rapid la mediul tău pentru a suprima zgomotul exterior, inclusiv vântul, în timp real. De la muzică până la apeluri, te poţi lăsa captivat oriunde te afli, fără a ridica un deget. Dacă vrei să reglezi nivelul de transparenţă sau de reducere a zgomotului vântului, pur şi simplu foloseşte aplicaţia Philips Headphones.

Calitate superioară a apelurilor. Fiecare cuvânt este tare şi clar

Calitate superioară a apelurilor. Fiecare cuvânt este tare şi clar

Microfoanele cu tehnologie de formare a fasciculului îţi preiau sunetul vocii tale, în timp ce algoritmii AI avansaţi împiedică zgomotul de fundal să afecteze apelul. Poţi efectua fără probleme apeluri din cele mai aglomerate şi mai zgomotoase locuri: persoana cu care vorbeşti te va auzi clar şi tu o vei auzi pe ea.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.5

din 5

6

Recenzii

2

18/02/2025

Polska

Polska

Fidelio, marka zobowiązuje.

Hi-Res po LDAC jest przednia. Słuchanie po przewodzie USB-C też jest możliwe. Tylko nie wiedzieć czemu producent dołączył ten przewód taki krótki i zaznaczył w specyfikacji, że jest przeznaczony tylko do ładowania? Na szczęście mam taki przewód innego producenta i czasami myślę, że z niego skorzystam. Po przewodzie 3,5 mm z dźwiękiem jest już słabiej. Kupiłem je z myślą by korzystać również z nich na laptopie. Miałem niesmak, ale udało mi się znaleźć sterownik BT, który umożliwił połączenie bezprzewodowo po LDAC. W efekcie nie żałuję zakupu bo w końcu mogę odstawić słuchawki przewodowe, których używałem jeszcze na laptopie. Jeśli chodzi o dźwięk to jest czysty i mocno basowy tak jak lubię. Aplikacja po aktualizacji działa sprawnie. Szkoda tylko, że nie jest dostępna również na PC. Budowa słuchawek: zarówno muszle jak i pałąk to metal. Nauszniki ze skóry muirhead. Pałąk nie jestem pewien bo nie określono tego w opisie. Dobrze leżą na głowie, zakrywają mi całe małżowiny i dobrze izolują od otoczenia. Zamknięta konstrukcja, nic z zewnątrz nie dociera podczas użytkowania, idealnie. W zestawie nie ma adaptera samochodowego tak jak ktoś zaznaczył poniżej w swojej recenzji. Ale zabłysnąć trzeba czymś czego defacto pewnie się nie używa.

Avantaje

Design

Dezavantaje

Krótki przewód USB-C

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2024-01-18

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2024-01-18

16/11/2025

Lietuva

Lietuva

Philips Fidelil L4 yra puikios

Turėjau ausines Philips Fidelio L3, kurios pranoko vidus mano lūkesčius dėl garso, dėl dizaino Ir patikimumo. Turiu Ir kitų prekės ženklų audines, o kainos kokybės santykis akivaizdžiai Philips pusėje. Todėl 2025 metų spalį nutariau įsigyti naujas Philips Fidelio L4. Nors atnaujinimas nėra itin didelis, tačiau keli dizaino pakeitimai matosi. Garsas yra aukštis kokybės. Prisijungimas prie telefono ir kitų prietaisų tapo stabilus po programinės įrangos atnaujinimo. Iki tol kartais prapuldavo ryšys ir atsijungdavo ausinės. Todėl labai rekomenduoju naudoti Philips aplikaciją, kuri padeda atsisiųsti programinės įrangos atnaujinimą.

Avantaje

Garso kokybė, dizainas, Philips aplikacija

Dezavantaje

Didelė konkurencija, galėtų būti įvairesnių spalvų.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės

Data utilizării 2024-10-16

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės

Data utilizării 2024-10-16

14/01/2025

Polska

Polska

Dobre ALE?

Produkt zdecydowanie lepiej zbudowany od poprzedników, widać że użyto lepszych materiałów co skutkować powinno lepszą żywotnością. Jakość dzwięku dobra na poziomie sony mx4 i mx5(nie znakomita jak sennheiser czy bowers lub bang). ANC na zadowalającym poziomie. Informacja dla użytkowników noszących okulary - jest wygodnie, chociaż producent mógł bardziej pochylić przetworniki i byłoby idealnie. W 6 stopniowej skali zdecydowana mocna 5 tka w swojej klasie cenowej. Plusy: - dobrej jakości materiały, - dobry dzwięk (szczególnie rock i hardrock lub techno) - czuć przetworniki HiRes - twarde etui i bogatą zawartość (adapter samolodowy, przewód usb, jack to jack) Minusy: - cena bez promocji - mógłby by być trochę głębsze pady/ bardziej pochylone przetworniki - brak łatwo dostępnych części zamiennych po za serwisem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2024-09-14

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2024-09-14

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