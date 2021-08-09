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Producție oprită
Păstrează-ţi aparatul de bărbierit ca nou
Cartuşul de curăţare pentru sistemul SmartClean îţi oferă o cale comodă de a curăţa, de a lubrifia şi de a reîmprospăta aparatul de bărbierit, pentru o senzaţie nouă în fiecare zi
Pachet de 2
Curăţă
Lubrifiază
Reîmprospătează
Sistemul cu filtru dublu curăţă părul, spuma şi gelul. Filtrul dublu unic împiedică părul să blocheze capetele de bărbierit, menţinând performanţa excelentă a aparatului de bărbierit.
Sistemul de lubrifiere activă reduce frecarea şi uzarea capetelor de bărbierit şi a lamelor, ajutând aparatul să funcţioneze ca nou pentru mai mult timp.
Sistemul DualFiltration şi cel de lubrifiere activă lasă aparatul de bărbierit de până la 10 ori mai curat decât o face apa
5.0
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Rokickienator1991
09/08/2021
Polska
Cumpărător verificat
Czyściochowe płyny
Tak jak opisane. Dodaj Płyn do urządzenia. I bedzie lśnić czystością i dzięki temu pozbędziesz się mini włosków z owłosienia twarzy. Co przyczyni się do lepszego golenia. Dobrze, ze co 6 mies. Się wymienia :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Wkład czyszczący
Data utilizării 2020-08-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Wkład czyszczący
Data utilizării 2020-08-09
Jurek
25/01/2019
Polska
Produkt dobry, ale dlaczego niedostępny?
Wkład do bardzo przydatnego urządzenia do mycia i konserwacji maszynki do golenia, przyjemny zapach, wystarcza na ok. pół roku. Byłem zadowolony do czasu, aż nie zapragnąłem kupić kolejny wkład. Trzeba "polować" w sklepach internetowych, bo w stacjonarnych brak. Brak także w sklepie Philipsa! Dlaczego Philips oferuje urządzenie, do którego po pół roku użytkowania nie mogę kupić wkładu? Przy okazji - nie jest on wcale tani.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Wkład czyszczący
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Wkład czyszczący
Mrakis84
30/01/2022
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Skvělý čistič!!!
Po umytí ve strojní čistici je holení hladší a holící hlava opravdu příjemně voní, svěží vůní. Doporučuji všem, co mají mycí soupravu na holící strojky Philips!!!
Avantaje
Plní funkci, krásně voní!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Čisticí kazeta
Data utilizării 2020-01-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Čisticí kazeta
Data utilizării 2020-01-30