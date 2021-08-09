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Producție oprită

Cartuş de curăţare

JC302/50

5

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Păstrează-ţi aparatul de bărbierit ca nou

Cartuşul de curăţare pentru sistemul SmartClean îţi oferă o cale comodă de a curăţa, de a lubrifia şi de a reîmprospăta aparatul de bărbierit, pentru o senzaţie nouă în fiecare zi

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Produse compatibile
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S9985/35R1

Pentru toate sistemele SmartClean

Păstrează-ţi aparatul de bărbierit ca nou

  • Pachet de 2

  • Curăţă

  • Lubrifiază

  • Reîmprospătează

Sistemul cu filtru dublu curăţă părul, spuma şi gelul

Sistemul cu filtru dublu curăţă părul, spuma şi gelul. Filtrul dublu unic împiedică părul să blocheze capetele de bărbierit, menţinând performanţa excelentă a aparatului de bărbierit.

Lubrifierea activă reduce frecarea şi uzura lamelor

Lubrifierea activă reduce frecarea şi uzura lamelor

Sistemul de lubrifiere activă reduce frecarea şi uzarea capetelor de bărbierit şi a lamelor, ajutând aparatul să funcţioneze ca nou pentru mai mult timp.

Curăţă până la 10x mai bine decât apa

Curăţă până la 10x mai bine decât apa

Sistemul DualFiltration şi cel de lubrifiere activă lasă aparatul de bărbierit de până la 10 ori mai curat decât o face apa

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

09/08/2021

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Czyściochowe płyny

Tak jak opisane. Dodaj Płyn do urządzenia. I bedzie lśnić czystością i dzięki temu pozbędziesz się mini włosków z owłosienia twarzy. Co przyczyni się do lepszego golenia. Dobrze, ze co 6 mies. Się wymienia :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Wkład czyszczący

Data utilizării 2020-08-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Wkład czyszczący

Data utilizării 2020-08-09

25/01/2019

Polska

Polska

Produkt dobry, ale dlaczego niedostępny?

Wkład do bardzo przydatnego urządzenia do mycia i konserwacji maszynki do golenia, przyjemny zapach, wystarcza na ok. pół roku. Byłem zadowolony do czasu, aż nie zapragnąłem kupić kolejny wkład. Trzeba "polować" w sklepach internetowych, bo w stacjonarnych brak. Brak także w sklepie Philipsa! Dlaczego Philips oferuje urządzenie, do którego po pół roku użytkowania nie mogę kupić wkładu? Przy okazji - nie jest on wcale tani.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Wkład czyszczący

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Wkład czyszczący

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Skvělý čistič!!!

Po umytí ve strojní čistici je holení hladší a holící hlava opravdu příjemně voní, svěží vůní. Doporučuji všem, co mají mycí soupravu na holící strojky Philips!!!

Avantaje

Plní funkci, krásně voní!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Čisticí kazeta

Data utilizării 2020-01-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru JC302/50 Čisticí kazeta

Data utilizării 2020-01-30

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